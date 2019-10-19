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أمن الجيزة يشن حملة لإعادة الانضباط بهضبة الأهرام

السبت، 19 أكتوبر 2019 11:35 ص
أمن الجيزة يشن حملة لإعادة الانضباط بهضبة الأهرام حملة أمنية - أرشيفية
كتب ـ بهجت أبو ضيف

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أعدت مديرية أمن الجيزة، حملة أمنية اليوم السبت، بالتنسيق مع حى الهرم، استهدفت منطقة هضبة الأهرام.

أسفرت الحملة التي شارك بها، ضباط شرطة المرافق، ورجال الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن إزالة عدد من الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة سير المواطنين، بالإضافة إلى رفع التعديات الخاصة بالمحلات التجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب المنشآت غير المرخصة.

كما تم تحرير عدد من المخالفات المرورية، لقائدى السيارات، وسائقى التوك توك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، تهميدا لإخطار نيابة الهرم للتحقيق.

 


حملة امنية

هضبة الأهرام

قسم الهرم

امن الجيزة

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