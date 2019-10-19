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أمريكا تستضيف مشاورات ثنائية مع كوريا الجنوبية من 22 أكتوبر الجاري

السبت، 19 أكتوبر 2019 12:00 ص
أمريكا تستضيف مشاورات ثنائية مع كوريا الجنوبية من 22 أكتوبر الجاري مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى
واشنطن /أ ش أ/

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تستضيف الولايات المتحدة مشاورات ثنائية مع كوريا الجنوبية فى هونولولو بولاية هاواى الأمريكية خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر بشأن اتفاقية التدابير الخاصة بتقاسم تكاليف القوات الأمريكية للدفاع عن جمهورية كوريا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة لديها بالفعل اتفاقية تدابير خاصة مع جمهورية كوريا منذ عام 1991 حيث ينتهى فى نهاية العام الجارى 2019 ليحل محله الاتفاق الجديد.

وأضافت أن التحالف بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا قوى وحيوى من أجل السلام والاستقرار الإقليميين، وقالت "نحن نقدر الموارد الكبيرة التى تقدمها جمهورية كوريا للتحالف بين بلدينا، لكن الرئيس دونالد ترامب كان واضحا فى أن جمهورية كوريا يمكنها وينبغى عليها أن تسهم أكثر من نصيبها الحالي".

وذكرت أن الولايات المتحدة تستثمر موارد وقدرات عسكرية كبيرة للوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة الدفاع حول العالم، مشيرة إلى أن هذا له تكاليف باهظة، "ولا يجب أن يتحمل دافعو الضرائب الأمريكيون وحدهم عبء الحفاظ على وجودنا العسكرى العالمى بل هو مسؤولية يجب تقاسمها بشكل عادل مع الحلفاء والشركاء الذين يستفيدون من وجودنا."، ولفتت المتحدثة إلى أن واشنطن تسعى للتوصل إلى نتيجة عادلة ومنصفة لمفاوضات تلك الاتفاقية لكلا البلدين من شأنها تعزيز التحالف بينهما.

 


أمريكا

مشاورات ثنائية

كوريا الجنوبية

أخبار أمريكا

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