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أستراليا تعتقل عراقيا بتهمة الضلوع فى مقتل أكثر من 350 طالب لجوء عام 2001

السبت، 19 أكتوبر 2019 10:46 ص
أستراليا تعتقل عراقيا بتهمة الضلوع فى مقتل أكثر من 350 طالب لجوء عام 2001 الشرطة الأسترالية - أرشيفية
ملبورن (رويترز)

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قالت الشرطة الاتحادية الأسترالية، اليوم السبت، إنها اتهمت عراقيا عمره 43 عاما، بالضلوع فى عملية لتهريب البشر، أدت إلى مقتل ما يربو على 350 من طالبى اللجوء عندما غرق قاربهم عام 2001.

وأضافت الشرطة فى بيان، أن الرجل اعتقل فى مطار برزبين، أمس الجمعة، بعدما سلمته نيوزيلندا، واتهم بتنظيم مجموعات من غير المواطنين إلى أستراليا، ويواجه الرجل إذا أدين عقوبة السجن بحد أقصى عشر سنوت.

وتقول الشرطة إنه كان جزءا من عصابة لتهريب أشخاص، معظمهم من العراق وأفغانستان، إلى أستراليا، والرجل هو المشتبه به الثالث الذى يمثل للمحاكمة فى القضية.

 

 


استراليا

الشرطة الاسترالية

العراق

اللاجئين

غرق

مطار برزبين

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