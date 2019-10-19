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أخبار × 24 ساعة.. الصحة: فحص 388 ألف طالب بالصف الأول الإعدادى ضمن حملة 100 مليون صحة

السبت، 19 أكتوبر 2019 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الصحة: فحص 388 ألف طالب بالصف الأول الإعدادى ضمن حملة 100 مليون صحة حملة 100 مليون صحة
إعداد - إسماعيل رفعت

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

الصحة: فحص 388 ألف طالب بالصف الأول الإعدادى ضمن حملة 100 مليون صحة

 

"التأمين الصحى الجديد" تكشف آليات التعامل مع الأسر غير العاملة

 

 

"التضامن " تؤكد استمرار صرف المساعدات النقدية لذوى الإعاقة

 

التموين تفتح منافذ المجمعات اليوم لطرح السلع والأسماك للمواطنين

 

التموين: صرف 70% من مقررات شهر أكتوبر لأصحاب البطاقات حتى الآن

 

القوى العاملة تطلق ملتقى توظيف لتوفير 9500 فرصة عمل لشباب الدقهلية

 

المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالخارج يتفقدون مشروعات العاصمة الإدارية

 

البابا تواضروس يزور مجلس الشيوخ البلجيكي

 

دار الإفتاء: ردود أفعال إيجابية من العلماء بعد نجاح المؤتمر العالمى للإفتاء

 

نقابة المعلمين: صرف معاشات الورثة دفعة أكتوبر قبل بداية نوفمبر المقبل

 

عضو بـ"الأطباء": دعم المنشآت الطبية بأفراد أمن يخفض 50% من الاعتداءات

 

"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن خطة تحديث قطارات الخطوط الفرعية والضواحى

 

كل ما تريد معرفته عن محور سمالوط بالمنيا لربط شرق وغرب النيل × 10 معلومات

 

 

 


أخبار × 24 ساعة

المنشآت الطبية

مجلس الشيوخ البلجيكي

حملة 100 مليون صحة

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