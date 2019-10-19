أحدث الاستطلاعات فى كندا تظهر تقدم تردود على زعيم المعارضة قبل الانتخابات

أوتاوا /أ ش أ/

تلقى رئيس الوزراء الكندى جستن ترودو، اليوم السبت، دعما معنويا بعد أن كشف آخر استطلاع للرأى تقدمه على منافسه أندرو شير من حزب المحافظين.

وكشف استطلاع مؤسسة (نانوس) للأبحاث أن 32.6% ممن شاركوا فى الاستطلاع قالوا إنهم سيصوتون لليبراليين، مقابل 30.3% لحزب المحافظين المعارض.

وحصل الحزب الديموقراطى الجديد بزعامة جاجميت سينج على دعم 18.4% من النوايا التصويتية مقابل 9.3% لحزب الخضر، و7.1% لحزب الكتلة الكيبيكية، ولم يحسم 10% من المشاركين فى الاستطلاع قرارهم بشأن الحزب الذى سيصوتون له.

ووسع ترودو فارق الشعبية مع زعيم المعارضة شير إلى ثمان نقاط مئوية، حيث قال 32.5% من الناخبين إنهم يفضلون ترودو كرئيس للوزراء، مقابل 24.8% لشير، و18.8% لجاجميت سينج.

وقال الخبير والمحلل السياسى فى المؤسسة نيك نانوس إن سباق الاقتراع الوطنى لا يزال مستمرا، موضحا أن شعبية الكتلة الكيبيكية تزداد فى كيبيك، وأن توسع شعبية ترودو أمام شير كرئيس وزراء مفضل لدى الناخبين، يذكر أن الاستطلاع الذى جرى خلال الأيام الثلاثة الماضية شارك فيه 1200 ناخب.