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9 سلع انخفضت وارداتهــــــا ووفرت ملايين الدولارات..أبرزها منتجات البترول

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 04:00 ص
9 سلع انخفضت وارداتهــــــا ووفرت ملايين الدولارات..أبرزها منتجات البترول انخفاض واردات البترول ـ صورة أرشيفية
كتبت –مروة الغول

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كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن انخفاض الواردات بنسبة 14.8٪ والتى بلغت  6.42 مليار دولار خـلال شهر يوليو 2019 قيمة واردات، ووفيما يلى السلع التى انخفضت قيمة وارتها، كالتالى.
 
1- بلغت قيمة الواردات من منتجات البترول 651.2 مليون دولار يوليو 2019 مقابل 864.1 مليون دولار يوليو 2018  بنسبة انخفاض قدرها 24.6 %.
 
2- بلغت قيمة الواردات  من مواد اولية من حديد أو صلب 324.0  مليون دولار 2019 مقابل 516 مليون دولار يوليو 2018 بنسبة انخفاض قدرها 6.2%.
 
3- بلغت قيمة الواردات من لدائن بأشكالها الأولية 268.6 مليون دولار يوليو 2019 مقابل 286.3 مليون دولار يوليو 2018 بنسبة انخفاض قدرها 6.2%.
 
4- بلغت قيمة الواردات من سيارات ركوب 236.4 مليون دولار يوليو 2019  مقابل 262.6 مليون دولار مقابل 262.6 مليون دولار بنسبة انخفاض  قدرها 10.0%.
 
5- بلغت قيمة الواردات من مواد كيميائية عضوية وغير عضوية 203.2 مليون دولار يوليو 2019 مقابل 206.4 مليون دولار يوليو 2018 بنسبة انخفاض قدرها 1.5%.
 
6- بلغت قيمة  الواردات  من البترول الخام 176.4 مليون دولار يوليو 2019 مقابل 194.3 مليون دولار يوليو 2018  بنسبة انخفاض  قدرها 9.2%.
 
7- بلغت قيمة الواردات من خشب  ومصنوعاته 130.4 مليون دولار يوليو 2019  مقابل 140.6 مليون دولار يوليو 2018 بنسبة انخفاض قدرها 7.3%.
 
8- بلغت قيمة الواردات من أدوية ومحضرات صيدلية 101.1 مليون دولار يوليو 2019 مقابل 183.6 مليون دولار يوليو 2018  بنسبة انخفاض قدرها 44.9%.
 
9- بلغت قيمة الواردات  من أنابيب ومواسير ولوازمها من حديد 90.0 مليون دولار مقابل 168.7 مليون دولار يوليو 2018 بنسبة انخفاض قدرها 46.6%.

المنتجات البترولية

الواردات

انخفاض الواردات

مواد كيميائية عضوية وغير عضوية

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