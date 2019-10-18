9 سلع انخفضت وارداتهــــــا ووفرت ملايين الدولارات..أبرزها منتجات البترول

كتبت –مروة الغول

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن انخفاض الواردات بنسبة 14.8٪ والتى بلغت 6.42 مليار دولار خـلال شهر يوليو 2019 قيمة واردات، ووفيما يلى السلع التى انخفضت قيمة وارتها، كالتالى.

1- بلغت قيمة الواردات من منتجات البترول 651.2 مليون دولار يوليو 2019 مقابل 864.1 مليون دولار يوليو 2018 بنسبة انخفاض قدرها 24.6 %.

2- بلغت قيمة الواردات من مواد اولية من حديد أو صلب 324.0 مليون دولار 2019 مقابل 516 مليون دولار يوليو 2018 بنسبة انخفاض قدرها 6.2%.

3- بلغت قيمة الواردات من لدائن بأشكالها الأولية 268.6 مليون دولار يوليو 2019 مقابل 286.3 مليون دولار يوليو 2018 بنسبة انخفاض قدرها 6.2%.

4- بلغت قيمة الواردات من سيارات ركوب 236.4 مليون دولار يوليو 2019 مقابل 262.6 مليون دولار مقابل 262.6 مليون دولار بنسبة انخفاض قدرها 10.0%.

5- بلغت قيمة الواردات من مواد كيميائية عضوية وغير عضوية 203.2 مليون دولار يوليو 2019 مقابل 206.4 مليون دولار يوليو 2018 بنسبة انخفاض قدرها 1.5%.

6- بلغت قيمة الواردات من البترول الخام 176.4 مليون دولار يوليو 2019 مقابل 194.3 مليون دولار يوليو 2018 بنسبة انخفاض قدرها 9.2%.

7- بلغت قيمة الواردات من خشب ومصنوعاته 130.4 مليون دولار يوليو 2019 مقابل 140.6 مليون دولار يوليو 2018 بنسبة انخفاض قدرها 7.3%.

8- بلغت قيمة الواردات من أدوية ومحضرات صيدلية 101.1 مليون دولار يوليو 2019 مقابل 183.6 مليون دولار يوليو 2018 بنسبة انخفاض قدرها 44.9%.

9- بلغت قيمة الواردات من أنابيب ومواسير ولوازمها من حديد 90.0 مليون دولار مقابل 168.7 مليون دولار يوليو 2018 بنسبة انخفاض قدرها 46.6%.