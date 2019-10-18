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8 معلومات عن آخر جلسات محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 02:26 ص
8 معلومات عن آخر جلسات محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر ومحاولة اغتياله - صورة أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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أوشكت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، من الانتهاء من سماع الشهود، فى محاكمة 11 متهمًا بينهم بعض قيادات الإخوان الهاربة فى تركيا فى القضية المعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية وقتلهم اثنين من أفراده وشروعهم فى قتل آخرين، وشهدت آخر الجلسات العديد من الأحداث الهامة منها :

1ـ المحكمة استمعت فى آخر جلسة لأقوال اثنين من الشهود أولهما ضابط الأمن الوطنى والثانى صاحب المعرض الذى باع السيارة المستخدمة فى التفجير.

2ـ ضابط الأمن الوطنى أكد أنه ضبط المتهم باسم جاد بعد صور إذن النيابة بعد إعداد الأكمنة له بموقف كرموز.

3ـ استمعت المحكمة لشاهد ثانى فى الجلسة وهو صاحب معرض السيارات الذى باع السيارة التى استخدمت فى حادث تفجير موكب اللواء النمر.

4ـ الشاهد أكد أن المتهم باسم جاد دفع 74 ألف جنيه ثمن سيارة.

5ــ الشاهد أشار إلى أن المتهم أدعى شراءه للسيارة لسيدة تدعى "أسماء" وأنه وسيط فقط.

6ـ الشاهد قام بتصوير المتهم بدون علمه بعد أن شك فى أمره.

7ـ الشاهد تعرف على المتهم داخل قفص الاتهام بناء على طلب المحكمة.

8ـ المحكمة أجلت القضية لجلسة 23 أكتوبر لسماع أقوال اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية الأسبق.

تضمن أمر الإحالة اتهام نيابة أمن الدولة العليا أنه في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تولى المتهمون من الأول حتى السادس قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية وحركة حسم المسلحة التابعة لها.


محاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر

اغتيال مدير امن الاسكندريه

تفجير المسرح الرومانى

خليه حسم الارهابيه

اخبار

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