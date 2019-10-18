4 عاطلين وراء سرقة محتويات 13 شقة بالدقى والعجوزة

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن هوية 4 أشخاص، وراء سرقة 13 شقة سكنية بالدقى والعجوزة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وتولت النيابة التحقيق.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تورط 4 عاطلين، في سرقة عدد من الشقق السكنية بالدقى والعجوزة.

وبالحصول على إذن من النيابة، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وتبين أنهم يقيمون بإمبابة، والجيزة، وروض الفرج بالقاهرة، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة محتويات 13 شقة سكنية، وأرشدوا عن المسروقات، وهى عبارة عن مشغولات ذهبية، وأجهزة كهربائية.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.