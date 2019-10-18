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10 معلومات عن مسابقة "فنى مبتكر" لطلاب المدارس الفنية.. تعرف عليها

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 01:28 ص
10 معلومات عن مسابقة "فنى مبتكر" لطلاب المدارس الفنية.. تعرف عليها وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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تعتبر مسابقة فنى مبتكر ضمن الخطوات التى اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتحسين الصورة الذهنية عن خريجى وطلاب المدارس الفنية فى إطار خطة الوزارة لتطوير التعليم الفنى، اليوم السابع يقدم فى 10 معلومات أبرز ملامح ومحاور المسابقة.
 
1- تهدف إلى تعزيز المهارات  لطلاب الطلاب لريادة الأعمال والابتكار لتنفيذ مشروعاتهم المرتبطة بتخصصاتهم المهنية.
2- ساهمت بشكل كبير فى تنمية قدرات الطلبة والعمل على حل المشكلات و القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل للشباب.
3-هذه المسابقة تعمل على تحسين الصورة الذهنية عن التعليم الفنى، واستغلال طاقات الشباب والتحفيز الإيجابى للطلاب لبدء مشروعات خاصة بهم.
4- المسابقة عقدت للعام الثانى على التوالى واستهدفت مدارس إحدى عشرة محافظة.
5- المسابقة مخصصة لريادة الأعمال فى مدارس التعليم الفنى، وتهدف إلى نشر ثقافة الابتكار لدى الطلاب.
6-  فوز (10) عروض لمشاريع وأفكار  فى المرحلة النهائية من المسابقة.
7-تقدم للمسابقة 2144 فكرة مشروع عند الإعلان عن المسابقة حيث تضمنت المشروعات 5296 مشاركا.
8-المسابقة  تتكون من 4 مراحل من التصفيات وهى التصفيات الأولى والثانية وقبل النهائية والنهائية واعتمدت معايير اختيار الأفكار على جودة الفكرة وقابليتها للتنفيذ والمنطقية العلمية.
9- تنفذ المسابقة بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى واكاديمية البحث العلمى والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبعض نوادى الابتكار.
10- المسابقة تنفذ سنويا بين طلاب المدارس الفنية.
 
 

التربية والتعليم

المدارس الفنية

مسابقة فنى مبتكر

اخبار التعليم

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