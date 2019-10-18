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وفاة مأمور قسم ثالث المحلة إثر تعرضه لوعكة صحية

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 03:21 م
وفاة مأمور قسم ثالث المحلة إثر تعرضه لوعكة صحية العميد ناجى العيسوى مأمور قسم شرطة ثالث المحلة
الغربية – عادل ضرة

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توفي العميد ناجى العيسوى مأمور قسم شرطة ثالث المحلة بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، إثر تعرضه لوعكة صحية، عقب إجراء عملية تغيير صمام بالقلب.

 

كان العميد ناجى العيسوي مأمور قسم ثالث المحلة، قد تعرض منذ شهور لأزمة قلبية، دخل على أثرها للمستشفى، وخرج بعد تحسن حالته، وأصيب مؤخرا بوعكة صحية، وتم إجراء عملية تغيير صمام له منذ اسبوعين وتوفي إثر تعرضه لوعكة صحية.

 

وشيع جثمان مأمور قسم ثالث المحلة، لمثواه الأخير بمسقط رأسه بمركز كفر الزيات، بحضور عدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية وضباط المباحث والنظام، ومن المقرر أن تتلقى اسرته واجب العزاء فى السرادق الذي سيقام امام منزله.

 

يذكر أن العميد ناجى العيسوي قد شغل منصب وكيل إدارة البحث الجنائي بالغربية وشارك فى كشف غموض وملابسات عدد من الجرائم خلال فترة عمله بإدارة البحث الجنائي، ثم تم تصعيده لمنصب مأمور لقسم ثالث المحلة لمدة 3سنوات متتالية.

 

 


محافظه الغربيه

مأمور قسم ثالث المحله

المحله

الغربيه

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