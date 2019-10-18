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وزير مالية ألمانيا: يجب منع إطلاق عملة فيسبوك المشفرة ليبرا

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 07:26 م
وزير مالية ألمانيا: يجب منع إطلاق عملة فيسبوك المشفرة ليبرا عملة ليبرا
واشنطن (رويترز)

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جدد وزير المالية الألمانى أولاف شولتس، اليوم الجمعة، انتقاده لخطط فيسبوك لإطلاق عملاتها المشفرة ليبرا، وقال إنه يجب منع إطلاق عملة عالمية جديدة.

ومتحدثا إلى الصحفيين أثناء اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولى والبنك الدولي، نوه شولتس إلى تنامى القلق حيال مثل تلك "العملات المشفرة المستقرة" والمخاطر الدولية المحتملة التى تشكلها، وقال إنه "متشكك للغاية" حيال خطط فيسبوك، مضيفا "سنراقب الوضع بعناية وبجميع الوسائل المتاحة لنا".

وأصدرت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى تقريرا جديدا أمس الخميس يقول إنه يجب عدم السماح بإطلاق مثل تلك العملات الرقمية لحين التعامل مع المخاطر الدولية الكبيرة التى تشكلها.

وقالت مجموعة عمل تابعة لمجموعة السبع إن "العملات المشفرة المستقرة"، وهى عملات رقمية عادة ما تكون مدعومة بأموال وأصول تقليدية أخرى، قد تهدد النظام النقدى والاستقرار المالى فى العالم. وأغلب هذه التقنيات الناشئة لا يخضع للتنظيم فى الوقت الراهن، وفى الوقت نفسه، قال شولتس إن من الواضح أن القطاع المالى بحاجة إلى تغييرات معينة.

وقال "هناك حاجة للإصلاح" لافتا إلى أن المدفوعات العابرة للحدود على وجه الخصوص يجب أن تكون أسرع وأقل تكلفة، لكن دون تعريض استقلالية الدول للخطر.

 

 


وزير مالية ألمانيا

أخبار ألمانيا

عملة فيسبوك

ليبرا

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