وزير الخارجية البريطانى: اتفاق "بريكست" الجديد يسمح بتجاوز الأزمة الحالية

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قال وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب إن الاتفاق الجديد بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست" الذى توصل إليه رئيس الوزراء بوريس جونسون مع الاتحاد الأوروبى يمكن بلاده من "تجاوز الأزمة والحصول على اتفاق خارج التوقعات".نقلت ذلك قناة (سكاى نيوز) البريطانية اليوم الجمعة.



كان رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون قد أكد - أمس - أنه تم التوصل إلى اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبى حول اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست".



وأضاف جونسون - فى تدوينة على موقع "تويتر" - "يجب على مجلس العموم البريطانى الموافقة وإتمام (بريكست) غدا السبت حتى نتمكن من الانتقال لمناقشة الأولويات الأخرى مثل تكلفة المعيشة وهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية وجرائم العنف".



من جانبه، أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر التوصل إلى اتفاق جديد بشأن (بريكست).. وكتب - فى تغريدة - "عندما توجد إرادة يوجد اتفاق.. وقد توصلنا لاتفاق عادل ومتوازن بالنسبة للاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة، وهو اختبار لالتزامنا بالتوصل إلى حلول"، مطالبا المفوضية الأوروبية بالموافقة عليه.



وكان رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك قد صرح - فى وقت سابق - بأن أسس اتفاق حول بريكست باتت "جاهزة"، ويمكن أن تصبح واقعا ملموسا خلال ساعات.



وتظل أيرلندا قضية محورية مع عدم توافق لندن وبروكسل على كيفية تجنب العودة إلى حدود فعلية بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، التى ستبقى عضوا فى الاتحاد الأوروبي.



وكان الاتحاد الأوروبى قد أمهل لندن حتى الجمعة لتقدم تسوية مقبولة حول الحدود، تمهد لخروج منظم بعد أكثر من 3 أعوام من استفتاء يونيو 2016.