سوبر كورة
Ads
الجمعة، 18 أكتوبر 2019 11:54 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الخارجية البريطانى: اتفاق "بريكست" الجديد يسمح بتجاوز الأزمة الحالية

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 11:00 ص
وزير الخارجية البريطانى: اتفاق "بريكست" الجديد يسمح بتجاوز الأزمة الحالية دومينيك راب
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب إن الاتفاق الجديد بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست" الذى توصل إليه رئيس الوزراء بوريس جونسون مع الاتحاد الأوروبى يمكن بلاده من "تجاوز الأزمة والحصول على اتفاق خارج التوقعات".نقلت ذلك قناة (سكاى نيوز) البريطانية اليوم الجمعة.


كان رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون قد أكد - أمس - أنه تم التوصل إلى اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبى حول اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست".


وأضاف جونسون - فى تدوينة على موقع "تويتر" - "يجب على مجلس العموم البريطانى الموافقة وإتمام (بريكست) غدا السبت حتى نتمكن من الانتقال لمناقشة الأولويات الأخرى مثل تكلفة المعيشة وهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية وجرائم العنف".


من جانبه، أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر التوصل إلى اتفاق جديد بشأن (بريكست).. وكتب - فى تغريدة - "عندما توجد إرادة يوجد اتفاق.. وقد توصلنا لاتفاق عادل ومتوازن بالنسبة للاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة، وهو اختبار لالتزامنا بالتوصل إلى حلول"، مطالبا المفوضية الأوروبية بالموافقة عليه.


وكان رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك قد صرح - فى وقت سابق - بأن أسس اتفاق حول بريكست باتت "جاهزة"، ويمكن أن تصبح واقعا ملموسا خلال ساعات.


وتظل أيرلندا قضية محورية مع عدم توافق لندن وبروكسل على كيفية تجنب العودة إلى حدود فعلية بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، التى ستبقى عضوا فى الاتحاد الأوروبي.


وكان الاتحاد الأوروبى قد أمهل لندن حتى الجمعة لتقدم تسوية مقبولة حول الحدود، تمهد لخروج منظم بعد أكثر من 3 أعوام من استفتاء يونيو 2016.


المملكة المتحدة

الاتحاد الأوروبى

بريكست

بريطانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جونسون يبدأ تشكيل حكومة بريطانيا الجديدة.. بوريس يختار دومينيك راب وزيرا جديدا للخارجية وجاويد للمالية ووالاس للدفاع وباتيل للداخلية.. وتيريزا ماى تشكر البريطانيين وتوجه رسالة لزعيم المعارضة: وقتك انتهى

الأربعاء، 24 يوليه 2019 09:16 م

رئيس وزراء بريطانيا يختار دومينيك راب وزيرا للخارجية وجاويد للمالية ووالاس للدفاع

الأربعاء، 24 يوليه 2019 08:09 م

دومينيك راب: "المحافظين" بمأزق كبير إذا لم نخرج لندن من أوروبا بـ31 أكتوبر

الأحد، 16 يونيو 2019 01:01 م

أسبوع حاسم فى مستقبل بريطانيا.. تيريزا ماى تواجه أخطر أزمة خلال رئاسة الحكومة بعد استقالة دومينيك راب.. وتؤكد لمنتقديها: التخلص منى لن يجعل البريكست أسهل ولا بديل لخطة الانسحاب.. وقمة الحسم فى بروكسل خلال أيام

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 10:29 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. مي عمر بالملابس الإغريقية أثناء زيارتها لليونان بصحبة محمد سامى

شاهد.. مي عمر بالملابس الإغريقية أثناء زيارتها لليونان بصحبة محمد سامى

ذا روك يستعيد ذكريات الشباب ويسرد قصة انتقاله من هاواى إلى ناشفيل

ذا روك يستعيد ذكريات الشباب ويسرد قصة انتقاله من هاواى إلى ناشفيل

المالية تفند 3 شائعات.. أبرزها الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولى

المالية تفند 3 شائعات.. أبرزها الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولى

فيديو معلوماتى.. 12 معلومة عن مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين‪ ‬

فيديو معلوماتى.. 12 معلومة عن مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين‪ ‬

الأهلي يرفض رحيل سعد سمير ومحمد هانى فى الانتقالات الشتوية

الأهلي يرفض رحيل سعد سمير ومحمد هانى فى الانتقالات الشتوية

"التخطيط" توفر لـ"الكهرباء" 13 ألف تابلت لتجربة برنامج القراءة الموحد

"التخطيط" توفر لـ"الكهرباء" 13 ألف تابلت لتجربة برنامج القراءة الموحد

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن خطة تحديث قطارات الخطوط الفرعية والضواحى

"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن خطة تحديث قطارات الخطوط الفرعية والضواحى

"التأمين الصحى الجديد" تكشف آليات التعامل مع الأسر غير العاملة

"التأمين الصحى الجديد" تكشف آليات التعامل مع الأسر غير العاملة

تعرف على شروط تنفيذ حكم رؤية الأطفال وفقًا لقانون الأحوال الشخصية

تعرف على شروط تنفيذ حكم رؤية الأطفال وفقًا لقانون الأحوال الشخصية

"مشروعات القليوبية": تمويلات بـ1.8مليار جنيه لتوفير 264 ألف فرصة عمل

"مشروعات القليوبية": تمويلات بـ1.8مليار جنيه لتوفير 264 ألف فرصة عمل

تعرف على تشكيل هيئة المتحف الكبير واختصاصاتها بقانون الحكومة الجديد

تعرف على تشكيل هيئة المتحف الكبير واختصاصاتها بقانون الحكومة الجديد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة