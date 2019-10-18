وزير التعليم فى لبنان يصدر قرارا بإقفال المدارس والجامعات غدا السبت

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها، أن وزير التعليم اللبناني أصدر قرارا بإقفال المدارس والجامعات يوم غد السبت

وكانت قناة "سكاى نيوز" أكدت في خبر عاجل، سقوط جريحان من القوات الأمنية والجيش اللبناني خلال الاحتجاجات في ساحة رياض الصلح وسط بيروت.