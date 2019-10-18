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وزير التعليم العالى يفتتح أسبوع شباب الجامعات الإفريقية الأول الأحد

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 09:21 ص
وزير التعليم العالى يفتتح أسبوع شباب الجامعات الإفريقية الأول الأحد جامعة أسوان
كتب وائل ربيعى

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يفتتح وزير التعليم العالى والبحث العلمي، بعد غدٍ الأحد، فعاليات أسبوع شباب الجامعات الإفريقية الأول 2019، والذى تنظمه جامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة ورئيس اللجنة العليا للأسبوع، وذلك خلال الفترة من 19-25 أكتوبر الجارى باستاد أسوان الرياضي.

ويهدف أسبوع شباب الجامعات الإفريقية إلى تعزيز وتقوية الشراكة والتعاون بين الجامعات الإفريقية، وتشجيع الحوار الثقافى بين الطلاب الأفارقة، وإنشاء شبكة معلومات متحدة وقوية للقيادات الشبابية بإفريقيا، وتبادل الثقافات بين شباب الجامعات الإفريقية، وذلك من خلال التكامل بين مؤسسات التعليم العالى بإفريقيا عن طريق الألعاب الرياضية والفرق الثقافية وتبادل الخبرات ونشر التعايش المشترك.

ومن المقرر أن يشارك فى فعاليات الأسبوع، 21 دولة إفريقية ومنها: نيجيريا، والسودان، وتشاد، والكاميرون، وكوت ديفوار، وإفريقيا الوسطى، وتنزانيا، فضلاً عن مشاركة 22 جامعة مصرية.

يذكر أن أسبوع شباب الجامعات الإفريقية الأول يعد مناسبة قومية يلتقى فيها المتميزون من شباب الجامعات الإفريقية فى مختلف أنواع الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية، التى تتضمن تنظيم العديد من المسابقات الرياضية والثقافية والمبادرات المجتمعية.

 


أسبوع شباب الجامعات الإفريقية

التعليم العالى

جامعه اسوان

شباب الجامعات

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