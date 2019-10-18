وزير الإسكان: تطوير ميدان التحرير ليصبح أحد المزارات الأثرية والسياحية

كتب أحمد حسن

عقد ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة الخطوات التنفيذية لمشروع تطوير ميدان التحرير، بمحافظة القاهرة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، ونائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، ورئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، واستشارى المشروع، والجهات ذات الصلة بتنفيذ المشروع.

وأشار الوزير إلى أن تطوير ميدان التحرير، الذى يُعد أحد أشهر الميادين فى مصر والعالم، ليكون أحد المزارات الأثرية والسياحية، يأتى ضمن جهود الحكومة لتطوير القاهرة التاريخية، بما يسمح بعودتها لأداء دورها التاريخى والثقافى والسياحى والأثرى، لتتكامل مع مركز ريادة المال والأعمال "العاصمة الإدارية الجديدة" الجارى تنفيذه حالياً وليشكلا معاً "العاصمة الجديدة".

وأوضح وزير الإسكان أنه تم خلال الاجتماع استعراض النظام الإنشائى للمسلة التى سيتم نقلها إلى ميدان التحرير، ومتابعة الموقف التنفيذى لأعمال زراعة النخيل وأشجار الزيتون، وأعمال تنسيق الموقع، وإزالة اللافتات التى تحجب واجهات العمارات ذات الطراز العمرانى المتميز.

وأضاف أنه تم التنسيق بين الجهات ذات الصلة بالمشروع، وتوزيع الأدوار والمسئوليات، وتم التوجيه بوضع جدول زمنى تفصيلى لتنفيذ الأعمال بالمشروع، وتم التشديد على ضرورة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بأسرع وقت ممكن.