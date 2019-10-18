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وزيرة كويتية: نحتاج للعمالة الوافدة الماهرة فى ظل التحولات الاقتصادية

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 12:00 م
وزيرة كويتية: نحتاج للعمالة الوافدة الماهرة فى ظل التحولات الاقتصادية مريم العقيل
أ ش أ

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أكدت وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية الكويتية مريم العقيل، حاجة الكويت إلى العمالة الوافدة الماهرة، بعد تبنى رؤية (كويت جديدة 2035(.

 

وأوضحت العقيل- فى تصريح صحفي- أن دول الخليج، لاسيما الكويت، تحتاج حاليا إلى العمالة الماهرة، فى ظل التحولات الاقتصادية والتنموية التى تشهدها المنطقة.


وكشفت عن أن الكويت تتطلع حاليا، لمناقشة الجانب الهندى، بشأن تفعيل الربط الإلكترونى بين البلدين؛ ليتم تحويل جميع العقود الموقعة مع العمالة الهندية من ورقية إلى إلكترونية، ما يسهل على العامل استلام عقد العمل ومعرفة حقوقه وواجباته قبل القدوم للعمل فى الكويت.


ولفتت وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية الكويتية، إلى أن العمالة الهندية تتصدر قائمة الجاليات فى الكويت، ما يستوجب تطوير آلية التعاقد معها من خلال الربط الإلكترونى المباشر بين هيئة القوى العاملة الكويتية ونظيرتها الهندية.


وأضافت "جميع الدول المصدرة للعمالة إلى الخليج، أبدت تعاونا كبيرا بشأن صقل مهارات تلك العمالة، وفقا لاحتياجات دول الخليج، مؤكدة أن سوق العمل الخليجي، مازال جاذبا للعمالة الأجنبية الماهرة.. والدول المصدرة واعية لهذا الأمر، ولذلك تحاول جاهدة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التى تم الاتفاق عليها تحت مظلة الأمم المتحدة عام 2015، والتى من ضمنها رفع مستوى جودة التعليم والتدريب المهنى للعمالة".


الكويت

العمالة الوافدة

الهند

عقود العمل

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