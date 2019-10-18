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وزارة الطيران تنفى بيع مستشفى "مصر للطيران" أو المساس بحقوق العاملين بها

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 10:49 ص
وزارة الطيران تنفى بيع مستشفى "مصر للطيران" أو المساس بحقوق العاملين بها مستشفى مصر للطيران
كتبت هند مختار

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نفت وزارة الطيران ما تردد من أنباء عن اعتزام الوزارة  بيع مستشفى "مصر للطيران"،  مُؤكدةً أنه لا توجد نية لبيع أو إغلاق مستشفى "مصر للطيران" التابعة لها أو المساس بحقوق العاملين بها أو المتعاملين معها، مُوضحةً أنها بصدد تنفيذ مشروعات لتطويرها، وزيادة السعة الاستيعابية لتقديم الخدمة الطبية للعاملين وأسرهم، مُشيرةً إلى أنه جارٍ دراسة مشروع إنشاء صرح طبي جديد تابع لمستشفى "مصر للطيران".
 
وأوضحت الوزارة، فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنها تسعى لتطوير المستشفى من خلال زيادة التجهيزات والمعدات، وكذلك الخبرات الطبية المختلفة في جميع التخصصات، بالإضافة إلى الخبرات الأجنبية، لتقديم خدمة مميزة لجميع العاملين وأسرهم، لافتةً إلى أن مستشفى "مصر للطيران" نجحت في تحقيق أرباح خلال العام المالي 2018/2019؛ وذلك نتيجة انتهاج سياسة الحوكمة وخطة  لترشيد النفقات  وتعظيم الإيرادات حفاظاً على المال العام.
 
 

مستشفى مصر للطيران

الشائعات

اخبار مصر

الطيران

ترشيد النفقات

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