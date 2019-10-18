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واشنطن تفرض رسوم جمركية جديدة بـ7.5 مليار دولار على الاتحاد الأوروبى

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 11:47 ص
واشنطن تفرض رسوم جمركية جديدة بـ7.5 مليار دولار على الاتحاد الأوروبى دونالد ترامب
كتب محمد جمال

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فرضت واشنطن الجمعة رسوما جمركية على واردات مجموعة سلع أوروبية بقيمة 7.5 مليار دولار، فى إجراء هجومى جديد للرئيس دونالد ترامب، رغم التهديدات الأوروبية باتخاذ تدابير انتقامية مماثلة، حسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية.

 

ودخلت هذه الرسوم الجمركية حيز التنفيذ فى منتصف الليلة، وتشمل الطائرات التى تنتجها مجموعة "إيرباص" للصناعات الجوية، والنبيذ الفرنسي، والويسكى الاسكتلندي.

 

وكانت الولايات المتحدة أعلنت مطلع الشهر الجارى عزمها على فرض هذه الرسوم على سلع أوروبية بقيمة 7.5 مليارات دولار، بعدما أجازت منظمة التجارة العالمية لواشنطن المضى قدما فى خطواتها ردا على دعم الاتحاد الأوروبى رسميا شركة "إيرباص" لصناعة الطائرات.

 

وتبلغ هذه الرسوم الأمريكية 10% على الطائرات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، و25% على منتجات أخرى بينها النبيذ والجبن والقهوة والزيتون، حسب لائحة نشرها مكتب الممثل الأمريكى للتجارة.

 

وأوضح أن الجزء الأكبر من العقوبات سيطبق على السلع المستوردة من فرنسا وألمانيا وإسبانيا وبريطانيا "الدول الأربع التى تقف وراء الدعم المالى غير القانونى المقدم لمجموعة الصناعات الجوية الأوروبية"، حسب الجانب الأمريكي.


دونالد ترامب

رسوم جمركية

الاتحاد الأوروبى

إيرباص

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