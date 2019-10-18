نيوزيلندا تنوى تسيير دوريات مسلحة من الشرطة بعد مذبحة كرايست تشيرش

رويترز

قال مسؤولون فى نيوزيلندا اليوم الجمعة إن عناصر مسلحة من الشرطة ستقوم بدوريات فى أجزاء من البلاد على سبيل التجربة وذلك فى أعقاب تزايد المخاوف الأمنية بعد إطلاق النار الذى أوقع عددا كبيرا من القتلى فى كرايست تشيرش فى مارس والذى أودى بحياة 51 شخصا.

ونيوزيلندا واحدة من الدول القليلة التي لا تحمل فيها الشرطة أسلحة أثناء العمل شأنها فى ذلك شأن المملكة المتحدة والنرويج. لكن المسدسات والقنابل اليدوية والبنادق‭‭ ‬‬وأجهزة الصعق الكهربائى موجودة فى مركباتهم ويمكن استخدامها بتصريح من المسؤول.

وأثار الهجوم جدالا حول ما إذا كان يتعين على كل أفراد الشرطة حمل أسلحة نارية.