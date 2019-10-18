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ننشر اعترافات المتهم بالنصب على المواطنين بالتجمع الخامس بعد إحالته للجنايات

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 05:00 ص
ننشر اعترافات المتهم بالنصب على المواطنين بالتجمع الخامس بعد إحالته للجنايات تزوير-ارشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإحالة متهم بتزوير أوراق عقار وبيع شقق للمواطنين بالتجمع الخامس بالمخالفة للقانون، للمحاكمة الجنائية.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم "3729"، لسنة 2019 عن أن المتهم هو " أحمد.أ" 27 سنة.

وأقر المتهم أمام النيابة بارتكابه وقائع تزوير أوراق لامتلاك عقار والده، والنصب على 7 مواطنين وبيع الشقق لهم بأوراق مزورة، والحصول منهم على مبالغ مالية تعدت الـ4 ملايين جنيه .

البداية بتلقي قسم شرطة التجمع الخامس، عدة بلاغات تتهم فيه "أحمد.أ" بتزوير أوراق لامتلاك عقار والده، الذي توفي منذ 4 سنوات، والحصول منهم على مبالغ مالية كبيرة، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تبين صحة البلاغ، وتبين بيع المتهم لشقق العقار بأوراق مزورة وتم ضبطه، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.


تزوير

المحاكمة الجنائية

نيابة القاهرة الجديدة

حبس

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