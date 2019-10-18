نقابة المعلمين: صرف معاشات الورثة دفعة أكتوبر قبل بداية نوفمبر المقبل

قال إبراهيم شاهين، وكيل أول نقابة المعلمين، إنه من المقرر عقد اجتماع هيئة مكتب النقابة يوم الثلاثاء المقبل، وسيتناول الاجتماع العديد من الشئون الإدارية، إلى جانب تحديد موعد صرف معاشات ورثة الأعضاء المتوفين، دفعة أكتوبر الجارى، وذلك بعد الانتهاء من صرف معاشات الأعضاء، والتى جرى صرفها يوم 14 أكتوبر الجارى.



وأضاف شاهين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه من المنتظر صرف معاشات الورثة قبل بداية شهر نوفمبر المقبل، لافتًا إلى الإعلان عن موعد الصرف عقب الاجتماع، والاطلاع على أرصدة البنك، والإدارات المختصة بقوائم المستحقين، مشيرًا إلى أن النقابة ستبذل أقصى ما فى جهدها لصرف الدفعة قبل بداية الشهر المقبل.



وكانت النقابة العامة للمعلمين، قد أعلنت صرف معاشات دفعة أكتوبر للأعضاء، وتأجيل الورثة لحين توفير الموارد المالية اللازمة.