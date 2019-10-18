ناسا تنفذ أول مهمة "سير فى الفضاء" نسائية بالكامل

واشنطن /أ ش أ/

نفذت وكالة الفضاء الأمريكى "ناسا" أول مهمة "سير فى الفضاء" نسائية بالكامل، حيث سارت رائدتا فضاء أمريكيتان اليوم الجمعة خارج محطة الفضاء الدولية.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية على موقعها الإلكترونى أن رائدتى الفضاء جيسيكا مائير وكريستينا كوخ، سارتا فى الفضاء لاستبدال وحدة التحكم فى الطاقة الخاصة بالمحطة الدولية، وذلك خلال مهمة السير فى الفضاء التى كان من المفترض أن تتم فى مارس الماضي، لكنها تأجلت لعدم توفر اثنتين من بدلات الفضاء ذات حجم مناسب للرائدتين.

وكان من المقرر أن تقوم الرائدتين بتركيب بطاريات أيون الليثيوم فى 21 أكتوبر الجاري، إلا أنه تم الإسراع فى الجدول الزمنى للمهمة بعد أن طرأ خلل على وحدة التحكم فى الطاقة الخاصة بالمحطة فى نهاية الأسبوع الماضي، وهى الوحدة التى تنظم عمل البطاريات التى توزع الطاقة على المحطة، حيث ستقومان بإحلال الوحدة التى تعمل منذ 19 عامًا، وتعد هذه المهمة سابع مهمة سير فى الفضاء تجريها ناسا هذا العام.