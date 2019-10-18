نائب رئيس مجلس السيادة السودانى يتعهد بحل قضايا مواطنيه فى جنوب السودان

الخرطوم (أ ش أ)

تعهد الفريق أول محمد حمدان دقلو، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالى فى السودان، بالعمل مع حكومة جنوب السودان، لحل مشاكل السودانيين المقيمين فى دولة جنوب السودان، مشيرا إلى أنه تمت معالجة قضايا 20 سودانيا محكومين فى قضايا مالية.

ونقل مجلس السيادة عن دقلو قوله، لدى مخاطبته عددا من مواطنى دارفور فى غرب السودان، فى جوبا، إن الحكومة ستعمل مع حكومة جنوب السودان لمعالجة المواضيع المتعلقة بالجوازات والإقامة فى البلدين.

وأضاف أنهم سيعملون مع شركائهم فى دولة الجنوب لتسهيل إجراءات وحركة تنقل المواطنين بين البلدين، مؤكدا على خصوصية العلاقات التى تربط بين البلدين.