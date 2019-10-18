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نائب رئيس مجلس السيادة السودانى يتعهد بحل قضايا مواطنيه فى جنوب السودان

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 05:00 م
نائب رئيس مجلس السيادة السودانى يتعهد بحل قضايا مواطنيه فى جنوب السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو
الخرطوم (أ ش أ)

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تعهد الفريق أول محمد حمدان دقلو، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالى فى السودان، بالعمل مع حكومة جنوب السودان، لحل مشاكل السودانيين المقيمين فى دولة جنوب السودان، مشيرا إلى أنه تمت معالجة قضايا 20 سودانيا محكومين فى قضايا مالية.

ونقل مجلس السيادة عن دقلو قوله، لدى مخاطبته عددا من مواطنى دارفور فى غرب السودان، فى جوبا، إن الحكومة ستعمل مع حكومة جنوب السودان لمعالجة المواضيع المتعلقة بالجوازات والإقامة فى البلدين.

وأضاف أنهم سيعملون مع شركائهم فى دولة الجنوب لتسهيل إجراءات وحركة تنقل المواطنين بين البلدين، مؤكدا على خصوصية العلاقات التى تربط بين البلدين.

 

 


السودان

المجلس السيادى

الفريق محمد حمدان دقلو

جوبا

جنوب السودان

دارفور

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