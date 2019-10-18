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موسكو تنتظر من تركيا تقديم معلومات بشأن التفاهم مع واشنطن حول سوريا

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 02:59 ص
موسكو تنتظر من تركيا تقديم معلومات بشأن التفاهم مع واشنطن حول سوريا المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الروسية ديمترى بيسكوف
أ ش أ

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أعربت موسكو عن أملها فى الحصول على معلومات من أنقرة حول الاتفاق الذى تم التوصل إليه بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية لوقف إطلاق النار.
وقال المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الروسية ديمترى بيسكوف - في تصريح لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم - " نعول على الحصول على المعلومات بهذا الصدد".
وأجرى نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس - في وقت سابق اليوم - محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واتفقا على وقف إطلاق النار لمدة 120 ساعة ليتم خروج وحدات حماية الشعب من المنطقة الآمنة.


روسيا

أمريكا

وقف إطلاق النار

قوات سوريا الديمقراطية

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