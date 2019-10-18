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موسكو تحث الإكوادور على اللجوء إليها حال أى شكوك بوجود دور روسى فى الاحتجاجات

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 09:00 م
موسكو تحث الإكوادور على اللجوء إليها حال أى شكوك بوجود دور روسى فى الاحتجاجات سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى
موسكو أ ش أ

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دعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، الإكوادور إلى اللجوء لموسكو فى حال كانت لديها أى تساؤلات بشأن تورط روسيا المزعوم فى أعمال الشغب التى رتمر بها البلاد.

وقال رئيس قسم أمريكا اللاتينية فى وزارة الخارجية الروسية ألكسندر شيتينين للصحفيين: "يزعم أن هناك بعض عناوين (آى بي)، حسنا، فى هذه الحالة يمكننا القول فقط إذا كان لدى الجانب الإكوادورى أى تساؤلات بشأن تورط روسيا المزعوم، هناك آليات للتعاون، من فضلكم يجب دعم هذه الاتصالات والمحافظة عليها، بما فى ذلك عبر أجهزة إنفاذ القانون"، حسبما ذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

وصرحت وزيرة داخلية الإكوادور ماريا باولا روما فى وقت سابق بأن مكتب المدعى العام خلص إلى أن متزعمى الاحتجاجات كانوا على تنسيق مع مصادر أجنبية، مشيرة إلى أن هناك عناوين "آى بي" (عنوان بروتوكول الإنترنت - المعرف الرقمى لأى جهاز) استخدمت من داخل روسيا فى التصريحات ضد الحكومة الإكوادورية على الشبكات الاجتماعية.

واندلعت احتجاجات فى الإكوادور منذ أوائل أكتوبر الجاري، وكان المرسوم الذى نص على إلغاء الدعم الحكومى للوقود والإصلاحات الاقتصادية هو الشرارة التى أشعلت تلك الاحتجاجات.

 


روسيا

الإكوادور

الاحتجاجات

مظاهرات الاكودور

احتجاجات الاكوادور

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