موجز 1.. 12 شائعة نفتها الحكومة فى 8 أيام

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار والتقارير، والتغطيات المختلفة، من بينها تقرير نفى الحكومة لـ 12 شائعة انتشرت خلال الأيام الماضية، فضلا عن تغطيات رياضية وفنية واقتصادية.

فيما يلي عرض لأهم الأخبار المنشورة على مدار الساعات الماضية

نفت وزارة المالية ما تردد بشأن سعى الحكومة للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولى فى يناير المقبل، لتمويل برنامج إصلاح اقتصادى جديد، مُؤكدةً أنه لا صحة لذلك، مُشددةً على تحسن واستقرار الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ بشهادة كل المؤسسات الدولية، ولا توجد حاجة للحصول على قروض جديدة.





قتل أكثر من 20 شخصا بانفجار فى مسجد شرق أفغانستان أثناء أداء صلاة الجمعة، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.





يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت، ﻃﻘﺲ ﻣﻌﺘﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة ﻋﻠى اﻟﻮﺟه اﻟﺒﺤﺮى واﻟﻘﺎﻫﺮة ﺣﺘى ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺤﺮارة ﻋﻠى ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا، ﻟﻄﻴﻒ ﻟﻴﻼ.





أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسبانى لكرة القدم بيانا رسميًا، اليوم، الجمعة، عن تاجيل مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد والتى كان من المقرر إقامتها يوم 26 أكتوبر الجارى على ملعب كامب نو ضمن مباريات الجولة العاشرة من الليجا.





قرر نادى إنبى تعيين حلمى طولان مديرا فنيا للفريق بعد قبول استقالة على ماهر المدير الفنى للفريق.





دفع الطمع سائقاً بالهرم لارتكاب جريمة قتل جاره طبيب الأسنان، متوهما امتلاكه ثروة كبيرة.





اتهمت منظمة العفو الدولية اليوم الجمعة القوات التركية والفصائل السورية المتشددة بارتكاب "جرائم حرب" فى هجومها ضد المقاتلين الأكراد فى شمال شرق سوريا.





التقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بعبد اللطيف يوسف الحمد، رئيس مجلس إدارة الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى فى واشنطن.





أعلنت وزارة الصحة والسكان عن الانتهاء من فحص 387 ألفًا و957 طالبًا، بالصف الأول الإعدادى للعام الدراسى الحالى (2019-2020)، ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية تحت شعار "100 مليون صحة" الخاصة بالطلبة الجدد الملتحقين بالمرحلة الإعدادية، وذلك بداية من مطلع شهر أكتوبر الجارى، وحتى مساء أمس الخميس.





قالت قوات سوريا الديمقراطية إن تركيا تنتهك وقف إطلاق النار فى شمال شرق سوريا بمواصلة مهاجمة بلدة رأس العين منذ يوم أمس الخميس.





عقد ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة الخطوات التنفيذية لمشروع تطوير ميدان التحرير، بمحافظة القاهرة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، ونائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، ورئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، واستشارى المشروع، والجهات ذات الصلة بتنفيذ المشروع.





نفت وزارة الاتصالات، ما تردد من أنباء، عن قيام شركات المحمول، بفرض زيادات جديدة على أسعار كروت الشحن، مُؤكدةً عدم صحة ما تردد عن رفع بعض شركات المحمول لأسعار كروت الشحن، وأن الأسعار كما هى دون أى تغيير.





دخل محمد الشناوي ، حارس مرمى النادي الأهلي، دائرة اهتمامات العديد من العروض الأوروبية، بعد تألقه سواء مع الفريق الأحمر أو منتخب مصر خلال الفترة الأخيرة، وآخرها فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الذى أبدى اهتمامه بضم حارس الأهلى.