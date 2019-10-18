سوبر كورة
Ads
الجمعة، 18 أكتوبر 2019 10:31 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

موجز المحافظات.. غرفة عمليات لمتابعة مولد الدسوقى بكفر الشيخ

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 08:57 م
موجز المحافظات.. غرفة عمليات لمتابعة مولد الدسوقى بكفر الشيخ مولد الدسوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الجمعة، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

صور.. توافد المواطنين للاحتفال بمولد الدسوقى فى كفر الشيخ

1 (1)
 

 

مؤتمر صحفى لإعلان تفاصيل أكبر خبيئة بجبانة العساسيف فى الأقصر.. غدًا

1 (5)
 

 

صور.. تجهيز المسرح الرئيسى تمهيدًا لبدء بروفات "أوبرا عايدة" بالأقصر

1 (8)
 

 

"صحة سوهاج": مسح شامل للمدارس ولا وجود لأى إصابات بالالتهاب السحائى

الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج
الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج

 

 

صور.. "تنمية المشروعات" يوفر الآلاف من فرص العمل.. الجهاز يمول مشروعات بـ1.8 مليار جنيه بأسيوط.. و"تشغيل شباب الخريجين" يخفض الفائدة على القرض الجديد بالمنيا.. وتمويل 6042 مشروعا بقنا فى عام واحد

1 (3)
 

 

صور.. تيسيرات بالجملة للمستثمرين بالمحافظات.. نائب رئيس البنك الأوروبى: مليار يورو للمدن الخضراء وأسوان ضمنها.. 30 مليار جنيه للاستثمار بالبنية التحتية بالوادى الجديد.. والأقصر تقدم 311 فدانا لإنشاء 50 مصنعا

1 (4)
 

 

محافظ الإسكندرية يشدد على الاستعداد التام لاستقبال أول سفينة سياحية قبرصية

الدكتور عبدالعزيز قنصوه محافظ الإسكندرية
الدكتور عبدالعزيز قنصوه محافظ الإسكندرية

 

صور.. التصدى لـ8 حالات بناء مخالف فى 4 أحياء بالإسكندرية

1 (6)
 

 

القوى العاملة تطلق ملتقى توظيف لتوفير 9500 فرصة عمل لشباب الدقهلية

1 (7)
 

 

الجمعة المقبل إنطلاق مهرجان الخيول العربية الثانى فى المنوفية

1 (2)
 

موجز المحافظات

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار الحوادث

مصر

اخبار مصر اليوم

أخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم الجمعة

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم الجمعة

287 يومًا تسجل غياب مصطفى فتحى عن الزمالك قبل العودة أمام الذئاب

287 يومًا تسجل غياب مصطفى فتحى عن الزمالك قبل العودة أمام الذئاب

تعرف على عادة ليدى جاجا بعد حفلاتها " من الحمام الساقع للسخن"

تعرف على عادة ليدى جاجا بعد حفلاتها " من الحمام الساقع للسخن"

صندوق النقد: اقتصاد مصر حقق نموا 5.5%..وأكثر جاهزية لجذب الاستثمار

صندوق النقد: اقتصاد مصر حقق نموا 5.5%..وأكثر جاهزية لجذب الاستثمار

مدير صندوق النقد:مصر نجحت فى وضع شبكة حماية اجتماعية مع تنفيذ الإصلاح

مدير صندوق النقد:مصر نجحت فى وضع شبكة حماية اجتماعية مع تنفيذ الإصلاح

الكشف عن موقف تريزيجيه والمحمدى من المشاركة مع أستون فيلا ضد برايتون

الكشف عن موقف تريزيجيه والمحمدى من المشاركة مع أستون فيلا ضد برايتون

بول دانو يجسد الشخصية الشريرة في فيلم The Batman بعد اعتذار جوناه هيل

بول دانو يجسد الشخصية الشريرة في فيلم The Batman بعد اعتذار جوناه هيل

مسرحية "أهلا رمضان" على منصة WATCHiT.. نوفمبر المقبل

مسرحية "أهلا رمضان" على منصة WATCHiT.. نوفمبر المقبل

فيديو جراف.. أعظم 10 لاعبين فى تاريخ منتخب إسبانيا

فيديو جراف.. أعظم 10 لاعبين فى تاريخ منتخب إسبانيا

ارتفاع أعداد توابيت "خبيئة العساسيف" بالأقصر إلى 34 تابوتا ملونا

ارتفاع أعداد توابيت "خبيئة العساسيف" بالأقصر إلى 34 تابوتا ملونا

س وج.. كل ما تريد معرفته عن ودية الأهلي المحتملة أمام إنتر ميلان أو الريال

س وج.. كل ما تريد معرفته عن ودية الأهلي المحتملة أمام إنتر ميلان أو الريال

تجميد النشاط الكروى فى لبنان بسبب المظاهرات

تجميد النشاط الكروى فى لبنان بسبب المظاهرات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة