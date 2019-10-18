موجز المحافظات.. غرفة عمليات لمتابعة مولد الدسوقى بكفر الشيخ

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الجمعة، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

صور.. توافد المواطنين للاحتفال بمولد الدسوقى فى كفر الشيخ





مؤتمر صحفى لإعلان تفاصيل أكبر خبيئة بجبانة العساسيف فى الأقصر.. غدًا





صور.. تجهيز المسرح الرئيسى تمهيدًا لبدء بروفات "أوبرا عايدة" بالأقصر





"صحة سوهاج": مسح شامل للمدارس ولا وجود لأى إصابات بالالتهاب السحائى



الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج

صور.. "تنمية المشروعات" يوفر الآلاف من فرص العمل.. الجهاز يمول مشروعات بـ1.8 مليار جنيه بأسيوط.. و"تشغيل شباب الخريجين" يخفض الفائدة على القرض الجديد بالمنيا.. وتمويل 6042 مشروعا بقنا فى عام واحد





صور.. تيسيرات بالجملة للمستثمرين بالمحافظات.. نائب رئيس البنك الأوروبى: مليار يورو للمدن الخضراء وأسوان ضمنها.. 30 مليار جنيه للاستثمار بالبنية التحتية بالوادى الجديد.. والأقصر تقدم 311 فدانا لإنشاء 50 مصنعا





محافظ الإسكندرية يشدد على الاستعداد التام لاستقبال أول سفينة سياحية قبرصية



الدكتور عبدالعزيز قنصوه محافظ الإسكندرية

صور.. التصدى لـ8 حالات بناء مخالف فى 4 أحياء بالإسكندرية





القوى العاملة تطلق ملتقى توظيف لتوفير 9500 فرصة عمل لشباب الدقهلية





الجمعة المقبل إنطلاق مهرجان الخيول العربية الثانى فى المنوفية



