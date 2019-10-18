موجز الحوادث.. اتخاذ الإجراءات القانونية ضد التجاوزات المسيئة للقضاة

نشر قسم الحوادث باليوم السابع اليوم الجمعة، عدد كبير من الأخبار والقضايا والأحداث الهامة نرصد بعضها فى التقرير التالى:

نادى القضاة: سنتخذ الإجراءات القانونية لرد التجاوزات المسيئة ضد القضاة ورجال النيابة

السماح لسجين بحضور جنازة والده.. ووفد حقوق الأنسان يزور سجن النساء

أمن الجيزة يضبط أسلحة وينفذ أحكاما بشارع مستشفى الصدر فى العمرانية

كلنا واحد في علاجكم.. الشرطة توجه قوافل طبية للكشف على 1169 مواطنا بالقليوبية

مدير أمن الجيزة يعتمد حركة تنقلات محدودة لضباط النظام

مصرع طفلة سقطت من الطابق السادس بعقار فى المعصرة

سقوط عصابة سرقة "التكاتك" بالإكراه فى الجيزة