سوبر كورة
Ads
الجمعة، 18 أكتوبر 2019 06:22 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

منتجات النظافة النسائية تسبب دخول المواد الكيميائية فى الدم

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 05:30 م
منتجات النظافة النسائية تسبب دخول المواد الكيميائية فى الدم غسول المهبل
كتب بيتر إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت دراسة علمية حديثة أن النساء اللائي يستخدمن التشطيف المهبلي أكثر عرضة للتعرض لمواد كيميائية خطرة.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews”، وجد الباحثون من جامعة ميتشيجان الأمريكية أن هناك علاقة بين الغسول المهبلي وارتفاع تركيز مركب dichlorobenzene فى الدم وهو مركب عضوي متقلب.

وأشار الباحثون إلى أن استخدام غسول مهبلي بمعدل أكبر يعرضهن بشكل أكبر للمواد الكيميائية وآثارها السلبية.

وأشار الباحثون إلى أن النساء اللائي استخدمن الغسول المهبلي مرتين أو أكثر في الشهر كانت التركيزات أعلى بنسبة 81% لتلك المواد فى الدم.

وكان لدى النساء اللائي استخدمن الغسول من حين لآخر (مرة واحدة في الشهر) لديهم تركيزات أعلى بنسبة 18% من المادة الكيميائية.

وأشار الباحثون إلى أن المركبات العضوية المتطايرة هي مواد كيميائية تستخدم في مجموعة واسعة من المنتجات بما في ذلك مزيلات الروائح وتلميع الأظافر والدهانات، وارتبطت بعض هذه المواد الكيميائية بأعراض الجهاز التنفسي والسرطانات والاضطرابات العصبية، وكذلك الآثار الضارة في الجهاز التناسلي.

وقالت "نينج دينج" ، أستاذة علم الأوبئة في كلية الصحة العامة في جامعة كاليفورنيا ، إن النساء تكون أفضل حالاً عند الاستجابة لتوصية الجمعية الأمريكية لأطباء التوليد وأمراض النساء بعدم استخدام بعض منتجات الغسول المهبلى.

وأضاف الباحثون أن الغسول المهبلى يسبب تعطيل توازن البكتيريا في منطقة الأعضاء التناسلية أو مستوى "الأس الهيدروجيني" المسببة لاختلال الغدد الصماء ، وهذا أمر مهم حقًا ويجب تسليط الضوء عليه.

 


غسول المهبل

أضرار تشطيف المهبل

المهبل

المواد الكيميائية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على عادة ليدى جاجا بعد حفلاتها " من الحمام الساقع للسخن"

تعرف على عادة ليدى جاجا بعد حفلاتها " من الحمام الساقع للسخن"

صندوق النقد: اقتصاد مصر حقق نموا 5.5%..وأكثر جاهزية لجذب الاستثمار

صندوق النقد: اقتصاد مصر حقق نموا 5.5%..وأكثر جاهزية لجذب الاستثمار

مدير صندوق النقد:مصر نجحت فى وضع شبكة حماية اجتماعية مع تنفيذ الإصلاح

مدير صندوق النقد:مصر نجحت فى وضع شبكة حماية اجتماعية مع تنفيذ الإصلاح

الكشف عن موقف تريزيجيه والمحمدى من المشاركة مع أستون فيلا ضد برايتون

الكشف عن موقف تريزيجيه والمحمدى من المشاركة مع أستون فيلا ضد برايتون

بول دانو يجسد الشخصية الشريرة في فيلم The Batman بعد اعتذار جوناه هيل

بول دانو يجسد الشخصية الشريرة في فيلم The Batman بعد اعتذار جوناه هيل

مسرحية "أهلا رمضان" على منصة WATCHiT.. نوفمبر المقبل

مسرحية "أهلا رمضان" على منصة WATCHiT.. نوفمبر المقبل

فيديو جراف.. أعظم 10 لاعبين فى تاريخ منتخب إسبانيا

فيديو جراف.. أعظم 10 لاعبين فى تاريخ منتخب إسبانيا

ارتفاع أعداد توابيت "خبيئة العساسيف" بالأقصر إلى 34 تابوتا ملونا

ارتفاع أعداد توابيت "خبيئة العساسيف" بالأقصر إلى 34 تابوتا ملونا

س وج.. كل ما تريد معرفته عن ودية الأهلي المحتملة أمام إنتر ميلان أو الريال

س وج.. كل ما تريد معرفته عن ودية الأهلي المحتملة أمام إنتر ميلان أو الريال

تجميد النشاط الكروى فى لبنان بسبب المظاهرات

تجميد النشاط الكروى فى لبنان بسبب المظاهرات

شاهد فى دقيقة.. الجار الخائن قتل طبيب الأسنان بالهرم على طريقة ريا وسكينة

شاهد فى دقيقة.. الجار الخائن قتل طبيب الأسنان بالهرم على طريقة ريا وسكينة

شاهد.. مي عمر بالملابس الإغريقية أثناء زيارتها لليونان بصحبة محمد سامى

شاهد.. مي عمر بالملابس الإغريقية أثناء زيارتها لليونان بصحبة محمد سامى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة