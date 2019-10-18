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ملك المغرب يعفو عن صحفية مدانة بممارسة الجنس خارج إطار الزواج والإجهاض

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 03:10 م
ملك المغرب يعفو عن صحفية مدانة بممارسة الجنس خارج إطار الزواج والإجهاض الصحفية المغربية مع خطيبها
كتب محمد جمال

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أصدر ملك المغرب محمد السادس عفوا عن الصحفية، هاجر الريسونى، المحكومة بالسجن لمدة عام بعد إدانتها بممارسة الجنس خارج إطار الزواج ثم إجهاض جنينها، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

الصحفية المغربية مع خطيبها
الصحفية المغربية مع خطيبها

 

وأفرج عن الصحفية البالغة من العمر 28 عاما، حيث رفعت علامة النصر أثناء خروجها من السجن يوم الأربعاء، صحبة خطيبها السوداني.

هاجر الريسوني
هاجر الريسوني

 

وقالت وزارة العدل المغربية إن تدخل الملك فى القضية التى أثارت جدلا واسعا، جاء من منطلق "التعاطف والرحمة".

وألقت السلطات القبض على الريسونى أثناء خروجها مع خطيبها السودانى من عيادة طبيب نسائى فى العاصمة الرباط، فى أغسطس الماضي، وأنكرت الصحفية جميع التهم الموجهة إليها قائلة إنها طلبت العلاج من نزيف داخلى أصابها.


المغرب

هاجر الريسونى

الجنس

الإجهاض

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