مصرع طفل سقط من الطابق الثالث بشارع محمد على ببورسعيد

بورسعيد محمد فرج

لقى طفل يناهز السابعة من عمره، صباح اليوم، مصرعه إثر سقوطه من شرفة منزله بالطابق الثالث بشارع محمد على والنهضة بدائرة حى الشرق ببورسعيد، تم نقل الجثة إلى مشرحة السلام، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقى اللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد، إخطارا يفيد مصرع صالح محمد صالح 7 سنوات جثة هامدة متأثرا بكسر بقاع الجمجمة ونزيف حاد بالمخ، وتم نقل الجثة عن طريق الأهالى إلى مستشفى السلام بورسعيد .

على الفور تم تحرير المحضر اللازم والتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى السلام، وإخطار النيابة العامة للوقوف على ملابسات الحادث ومباشرة التحقيق .