مصرع طفلة سقطت من الطابق السادس بعقار فى المعصرة

كتب عبد الرحمن سيد

لقيت طفلة مصرعها بعدما سقطت من شرفة شقة بالطابق السادس بعقار فى المعصرة، بعد اختلال توازنها اثناء لهوها أمام شرفة الشقة، وتم نقلها الى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرف عمليات نجدة القاهرة، بلاغا من مستشفى حلوان العام، باستقبال جثة، الطفلة "إسراء.ر.م" 6 سنوات، مصابة بكسور ونزيف داخلي، وتبين من خلال التحريات، أن الفتاة كانت تلهو بجوار شرفة الشقة، واختل توازنها وسقطت جثة هامدة، ولا يوجد شبهة جنائية في الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.