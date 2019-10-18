مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث على الطريق الصحراوى الغربى جنوب بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر فى حادث تصادم سيارة ملاكى بدراجة نارية على الطريق الصحراوى الغربى بالقرب من كمين سمسطا جنوب محافظة بنى سويف.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغا بوقوع حادث مرورى على الطريق الصحراوى الغربى جنوب محافظة بنى سويف.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى موقع البلاغ لنقل المصابين إلى مستشفى سمسطا المركزى، واستقبل المستشفى عادل تاجى على 32 سنة سائق مقيم الفشن مصابا اشتباه كسر بالساق اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج، كما استقبل المستشفى تاجى على عبد الجليل 65 سنة مقيم الفشن جثة هامدة، وتم إيداعه مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.