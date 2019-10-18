مصرع شاب بطلق نارى على يد عاطل فى مشاجرة بدار السلام

كتب عبد الرحمن سيد

قتل عاطل شاب بعدما اطلق عليه النار من سلاح نارى فى دار السلام، بسبب خلافات سابقة بينهما، مما أدى الى إصابته بطلق نارى ولقى مصرعه فى الحال، وتم نقل المتوفى الى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي، يفيد بنشوب مشاجرة، بين طرفين، وانتقل رجال المباحث الى المكان، وتبين مصرع شاب "زيزو.ا"، 28 سنة، على يد عاطل يدعى "محمد"، بسبب خلافات سابقة بين الجاني وشقيق الضحية، بعدما أطلق عليه طلق نارى من سلاح وتوفى فى الحال ويكثف رجال المباحث من جهودهم للقبض على المتهم.