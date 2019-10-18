مصرع أم ونجلها فى حادث تصادم بمنيا القمح فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

لقيت ربة منزل بالشرقية ونجلها الأكبر مصرعهما، اليوم، إثر حادث تصادم، أمام قرية القراقرة بمنيا القمح، وبالعرض على نيابة منيا القمح، قررت بمعرفة أحمد أبوزيد، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، الدفن.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العقيد محمود مرسى، مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد بورود بلاغ يفيد وقوع حادث تصادم أمام قرية القراقرة، دائرة المركز.

وتبين من التحريات التى قام بها الرائد محمد فؤاد، رئيس مباحث منيا القمح، برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرقة جنوب الشرقية، وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخارتين، ما أسفر عن مصرع قائد الدراجة الأولى ويدعى محمد عمرو جميل 28 سنة ميكانيكى، ووالدته حيث كانت تستقل الدراجة خلفه وتدعى هانم عبد الرحيم عبد الله 58 سنة، مقيمان قرية الزنكلون، وتم التحفظ على الدراجتين وتحرير محضر بالواقعة.