"مشروعات القليوبية": تمويلات بـ1.8مليار جنيه لتوفير 264 ألف فرصة عمل

القليوبية - إبراهيم سالم

أكد حمدى مطر، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالقليوبية، أنه بلغ إجمالى عدد المشروعات التى مولها فرع الجهاز منذ بداية يناير عام 1992 حتى نهاية أغسطس 2019، 161 ألف مشروع، بإجمالى تمويل مليار و649 مليون جنيه، والتى وفرت فرص عمل للشباب بلغت 240 ألف فرصة عمل.



وأضاف رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات بالقليوبية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه بلغ إجمالى المنح 184 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة والتنمية المجتمعية والتدريب بالمحافظة، وفرت 24 ألف فرصة عمل مؤقتة.



وتابع "مطر"، أن الجهاز قام بضخ تمويلات بلغ فى إجماليها مليارا و832 مليون جنيه، وتم تقسيمها إلى جزء لقروض التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومنح تنفيذ مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة والتنمية المجتمعية والتدريب.



وأشار رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقليوبية، أن الفرع يقدم دعمًا ماليًا، وهو تقديم التمويلات اللازمة للمشروعات المتقدم بها المواطنون منها "الصناعى والخدمية والأمن الغذائية"، إلى جانب الدعم الفنى ويتمثل فى "فنى وريادة أعمال وتدريب وتسويق"، ويتم مساعدة الشباب بعمل دراسة جدوى للمشروعات وتحديد ما إذا كان بحاجة إلى رأس مال عام، أو رأس مال عامل مقرون بآلات ومعدات، بعدها يتم عمل دراسة جدوى اقتصادية للمشروع بمعرفة الجهاز، ثم يتم تمويل النشاط بحيث لا يكون له تمويلات أخرى خلال فترة الانطلاق.



وأوضح، أن الجهاز يهدف فى المقام الأول تسهيل الإجراءات على العملاء من خلال طلب عقد إيجار فقط فى حالة ما إذا كان العميل يستأجر مكانًا للمشروع، وعقد التمليك فى حالة تملك المكان، ويتم من خلال الشباك الواحد بالجهاز إنهاء كافة الأوراق الخاصة به والتى يفرضها القانون "ترخيص المكان، استخراج بطاقة ضريبية، وسجل تجارى، والتأمين على المنشأة، ورخصة نشاط، ورقم قومى للمنشأة".