سوبر كورة
Ads
الجمعة، 18 أكتوبر 2019 06:00 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

"مشروعات القليوبية": تمويلات بـ1.8مليار جنيه لتوفير 264 ألف فرصة عمل

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 05:00 ص
"مشروعات القليوبية": تمويلات بـ1.8مليار جنيه لتوفير 264 ألف فرصة عمل مشروعات صغيرة - صورة أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد حمدى مطر، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالقليوبية، أنه بلغ إجمالى عدد المشروعات التى مولها فرع الجهاز منذ بداية يناير عام 1992 حتى نهاية أغسطس 2019، 161 ألف مشروع، بإجمالى تمويل مليار و649 مليون جنيه، والتى وفرت فرص عمل للشباب بلغت 240 ألف فرصة عمل.

وأضاف رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات بالقليوبية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه بلغ إجمالى المنح 184 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة والتنمية المجتمعية والتدريب بالمحافظة، وفرت 24 ألف فرصة عمل مؤقتة.

وتابع "مطر"، أن الجهاز قام بضخ تمويلات بلغ فى إجماليها مليارا و832 مليون جنيه، وتم تقسيمها إلى جزء لقروض التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومنح تنفيذ مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة والتنمية المجتمعية والتدريب.

وأشار رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقليوبية، أن الفرع يقدم دعمًا ماليًا، وهو تقديم التمويلات اللازمة للمشروعات المتقدم بها المواطنون منها "الصناعى والخدمية والأمن الغذائية"، إلى جانب الدعم الفنى ويتمثل فى "فنى وريادة أعمال وتدريب وتسويق"، ويتم مساعدة الشباب بعمل دراسة جدوى للمشروعات وتحديد ما إذا كان بحاجة إلى رأس مال عام، أو رأس مال عامل مقرون بآلات ومعدات، بعدها يتم عمل دراسة جدوى اقتصادية للمشروع بمعرفة الجهاز، ثم يتم تمويل النشاط بحيث لا يكون له تمويلات أخرى خلال فترة الانطلاق.

وأوضح، أن الجهاز يهدف فى المقام الأول تسهيل الإجراءات على العملاء من خلال طلب عقد إيجار فقط فى حالة ما إذا كان العميل يستأجر مكانًا للمشروع، وعقد التمليك فى حالة تملك المكان، ويتم من خلال الشباك الواحد بالجهاز إنهاء كافة الأوراق الخاصة به والتى يفرضها القانون "ترخيص المكان، استخراج بطاقة ضريبية، وسجل تجارى، والتأمين على المنشأة، ورخصة نشاط، ورقم قومى للمنشأة".


اخبار القليوبية

محافظة القليوبية

تنمية المشروعات بالقليوبية

المشروعات الصغيرة

اخبار

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القروض من 40 ألف لمليون جنيه.. حكايات المستفيدين من جهاز تنمية المشروعات

الخميس، 17 أكتوبر 2019 11:37 ص

فيديو وصور.. جهاز تنمية المشروعات.. بوابة تحقيق الأحلام فى العاشر من رمضان.. حول حياة "حنان" من عاملة لصاحبة مصنع ملابس بدعم 120 ألف جنيه.. و"معتمد" أبدع فى العمل بالأركت على الجلد والزجاج والخشب بـ50 ألف جنيه

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 07:00 م

فيديو.. "أولاد فوزى" قصة نجاح أسرة ورثت النجارة.. دعم جهاز تنمية المشروعات بـ650 ألف جنيه كان فتحة خير عليهم.. فتحوا مصنع موبيليات ومطابخ بالعاشر من رمضان..ويؤكدون: سنكون أكبر مصنعين للأثاث بالشرق الأوسط

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 04:15 م

جهاز تنمية المشروعات يعرض فرص عمل لشباب شمال سيناء فى ملتقى التوظيف

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 02:07 م

صور.. "تنمية المشروعات" بأسيوط يعقد ندوات لطلاب الجامعة عن كيفية إقامة وإدارة المشاريع

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 11:48 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ما شروط تنفيذ حكم رؤية الأطفال وفقًا لقانون الأحوال الشخصية؟

ما شروط تنفيذ حكم رؤية الأطفال وفقًا لقانون الأحوال الشخصية؟

"مشروعات القليوبية": تمويلات بـ1.8مليار جنيه لتوفير 264 ألف فرصة عمل

"مشروعات القليوبية": تمويلات بـ1.8مليار جنيه لتوفير 264 ألف فرصة عمل

تعرف على تشكيل هيئة المتحف الكبير واختصاصاتها بقانون الحكومة الجديد

تعرف على تشكيل هيئة المتحف الكبير واختصاصاتها بقانون الحكومة الجديد

نقابة المعلمين: صرف معاشات الورثة دفعة أكتوبر قبل بداية نوفمبر المقبل

نقابة المعلمين: صرف معاشات الورثة دفعة أكتوبر قبل بداية نوفمبر المقبل

9 أنواع لجرائم غسل الأموال حددتها اللائحة التنفيذية للقانون.. تعرف عليها

9 أنواع لجرائم غسل الأموال حددتها اللائحة التنفيذية للقانون.. تعرف عليها

الكهرباء: اجتماعات مع وفد سودانى لتحديد موعد تشغيل خط الربط بين البلدين

الكهرباء: اجتماعات مع وفد سودانى لتحديد موعد تشغيل خط الربط بين البلدين

فيديو.. أطفال سوريا يصرخون: السفاح أردوغان يحرقنا

فيديو.. أطفال سوريا يصرخون: السفاح أردوغان يحرقنا

تعديلات قانون المرور تحدد وسيلة نقل ملكية السيارات.. تعرف عليها

تعديلات قانون المرور تحدد وسيلة نقل ملكية السيارات.. تعرف عليها

التنمية المحلية: إلغاء تصاريح سير "التوك توك" الصادرة عن المحليات

التنمية المحلية: إلغاء تصاريح سير "التوك توك" الصادرة عن المحليات

كل ما تريد معرفته عن عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة طبقًا للقانون

كل ما تريد معرفته عن عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة طبقًا للقانون

التعليم: تحديث 36 منهجا ضمن مقررات المدارس الفنية لربط الخريجين بسوق العمل

التعليم: تحديث 36 منهجا ضمن مقررات المدارس الفنية لربط الخريجين بسوق العمل

فيديو.. إكسترا نيوز تكشف غباء قنوات الإخوان وأكاذيبهم عن مياه النيل

فيديو.. إكسترا نيوز تكشف غباء قنوات الإخوان وأكاذيبهم عن مياه النيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة