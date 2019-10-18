مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد: ندعم المستثمر الجاد

بورسعيد محمد فرج

قال اللواء علاء عبد العزيز المالكى، مدير مجمع المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، إن المنطقة الصناعية تشهد صناعات جديدة عملاقة لتوفير 10 آلاف فرصة عمل للشباب .

وأوضح المالكي لـ"اليوم السابع"، أن المنطقة الصناعية تقدم كل التسهيلات للمستثمر الجاد، فضلا عن دعمها لمشروعات الشباب وصغار المستثمرين للنهوض بالمشروعات التنموية، مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح كيانات اقتصادية لكبار وصغار المستثمرين الجادين .

وتابع: مشروعات المجمع الصناعى الجديد جنوب بورسعيد للمستحقين من الشباب وصغار المستثمرين بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى تهدف لفتح فرص الاستثمار والتصنيع أمام الكوادر الشبابية، مع ضمان الاستفادة من المشروعات المشتركة لهيئة التنمية الصناعية ببورسعيد .

وفى سياق متصل، أكد المالكى أنه تم توقيع بروتوكول مع رئيس هيئة التنمية الصناعية تخصيص وتسليم 54 مصنعا لإنتاج البلاستيك والمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات القائمة على البروبلين المنتج بمشروعات بورسعيد الكيماوية الكبرى بالمنطقة الصناعية بالجنوب ومجمع البتروكيماويات.

وأشار المالكى، إلى أن إدارة المنطقة الصناعية قدمت التسهيلات لــ58 مصنعا بالمجمع الصناعى الأول من خلال الاتفاق مع بنك تنمية الصادرات بفائدة 5% لمدة 10 سنوات وبفائدة متناقصة، فضلا عن تقديم كافة التسهيلات لــ54 مصنعا بالمجمع الثانى من خلال برتوكول بين المحافظة وهيئة التنمية الصناعية ومنحها لشباب الخريجين وكبار المستثمرين لانتاج المواد الغذائية وصناعة الأخشاب والمعادن والملابس الجاهزة وضفائر السيارات .

ومن جهة أخرى أكد المالكى أن هناك شركة لتسويق المنتجات وتصديرها لدول أفريقية فضلا ان بنك تنمية الصادرات يمنح عائد منخفض للسداد مدته 10 سنوات للمستثمرين الجادين.