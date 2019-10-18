محكمة فرنسية تقضى بسجن عامين مع وقف التنفيذ بحق وزيرة سابقة

كتب أحمد علوى

حكمت المحكمة الإصلاحية فى با تير فى منطقة جوادلواب الفرنسية، على لوسيت ميشو شيفرى الوزيرة السابقة فى حكومة الرئيس الفرنسى الراحل جاك شيراك، بالسجن عامين مع وقف التنفيذ، لاتهامها بعدم احترام قانون البيئة والصحة .

ووفقاً لصحيفة لو فيجارو الفرنسية، طلب المدعي العام جون لوك لونون، تطبيق عقوبة عدم الأهلية الإلزامية، وإلغاء "الحقوق المدنية والعائلية" لمدة 5 سنوات ، وغرامة قدرها 45000 يورو ، وحظر ممارسة اى من أنواع الخدمات العامة.

وتم الحكم على لوسيت ميشو شيفرى ، 90 عامًا ، لفشلها في التحكم في إنتاج وتوزيع المياه في المناطق الملوثة بالكلورديكون ، وهي مياه مأخوذة من مستجمع مياه غير قانوني بالإضافة إلى تلوث البيئة بسبب عدم وجود معدات الصرف الصحى .