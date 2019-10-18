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محافظ كفر الشيخ: غرف عمليات وتكثيفات أمنية استعدادًا لمولد الدسوقي

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 12:00 ص
محافظ كفر الشيخ: غرف عمليات وتكثيفات أمنية استعدادًا لمولد الدسوقي محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تشهد مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، استعدادات مكثفة، لاستقبال قربة 2 مليون زائر من مريدي العارف بالله إبراهيم الدسوقي، والطرق الصوفية، بدءًا من الغد الجمعة لبدء مولد الدسوقي تنفيذًا لتكليفات الدكتور المهندس إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ.

واستعدت مديرية أمن كفر الشيخ بإشراف اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي، لتأمين مولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، وتم وضع خطة للتأمين، وسيتم وضع بوابات إلكترونية لدخول المترددين على المولد للحافظ على حياتهم.

وقال الشيخ سعد الفقى، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ: "هناك استعدادات مكثفة بتوجيهات الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، لتوفير كل احتياجات الزائرين ولتنشيط السياحة الدينية.

وأضاف الفقى، أن مسجد العارف بالله الدسوقي سيشهد عددًا من  الأمسيات الدينية التي يُحاضر فيها نخبة من القيادات الدعوية بأوقاف دسوق، وديوان عام مديرية أوقاف كفر الشيخ، وتُقام الأمسيات عقب صلاة المغرب يوميًا، كما يشهد المسجد يومياً عقب صلاة العصر، تدور حول الأخلاق، ومناقب العارف بالله إبراهيم الدسوقى.

وقال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، لـ"اليوم السابع": "سيتم إقامة مؤتمر المجلس الأعلى للطرق الصوفية، يوم الأربعاء المقبل، بحضور الطرق الصوفية ومريدي الشيخ من كل الدول العربية والاسلامية، مؤكدًا أنه أعلن رفع درجة الاستعدادات، وتشكيل غرفة عمليات بالمحافظة وغرفة عمليات بمجلس مدينة دسوق، لمتابعة الاحتفالات بمولد الدسوقي، وتلقي الشكاوى وحلها، كما وجه بأن تكون المستشفيات ومرفق الإسعاف جاهزة لاستقبال أي حالات مرضية، وتوفير الأدوية اللازمة، وتوفير السلع الغذائية للمترددين على المولد، وحسن معاملتهم، والظهور بالشكل اللائق للمناسبة الدينية.

وأضاف اللواء خالد حسن مرسي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، أنه تم رفع كفاءة الحدائق العامة والميادين وجميع المداخل والمخارج للمدينة، في ظل تواجد أمني كما تم توفير كل احتياجات المترددين على المولد، وهناك حملات من مديرية التموين والصحة، للتفتيش على السلع الغذائية.

وأكد الدكتور أحمد الجنزوري، مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ أن مرفق الإسعاف، رفع درجة الاستعدادات للمولد، وستتواجد 30 سيارة إسعاف بدسوق سواء بمداخل ومخارج مدينة دسوق أو على الطرق أو بمحيط المولد، لتقديم الإسعافات للمرضى، إضافة لوجود تمركز بميدان العارف بالله الدسوقي.

جدير بالذكر أن مدينة دسوق تشهد احتفالين للعارف بالله إبراهيم الدسوقي، الأول فى شهر مارس يُسمى بـ"المولد الرجبى"، والثانى فى أكتوبر وهو الاحتفال الرسمى بمولده الذى يُعد من أكبر الاحتفالات الدينية فى مصر؛ ويتواجد بالمولد كل مريدي الطرق الصوفية من مختلف أنحاء العالم.

 

 

 

 


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