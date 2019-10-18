سوبر كورة
Ads
الجمعة، 18 أكتوبر 2019 06:00 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الوادى الجديد: استلام خرائط الأحوزة العمرانية للمدن والقرى بعد اعتمادها

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 05:27 م
محافظ الوادى الجديد: استلام خرائط الأحوزة العمرانية للمدن والقرى بعد اعتمادها اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، عن وصول لوحات وخرائط حدود الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية لمدن وقرى المحافظة التي تحدد الحالات التي من خلالها يمكن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019.

وأكد الزملوط، أن المحافظة تعد ثاني محافظات الجمهورية التى تحصل على هذه الخرائط من الهيئة العامة للتخطيط العمرانى.

وأشارت المهندسة منى محمد مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة إلى أنه تم تسليم نسخة من اللوحات الخاصة بحدود الكتل السكنية المتاخمة للأحوز، لمراكز المدن لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكدت أنه تم اعتماد الحيز العمرانى لعدد 3 قرى وهم قريتي الأربعين الأولى والثانيه بمركز باريس، وقرية بئر 6 بمركز الفرافره، وبذلك يصل إجمالي عدد القرى التي تم اعتماد الحيز العمرانى لها على مستوى المحافظة ، 138 قريه من إجمالي 177 قرية.

 

FB_IMG_1571411973369
 
 
FB_IMG_1571411976234
 
 

 

FB_IMG_1571411981352
 

 


الوادى الجديد

التخطيط العمراني بالوادى الجديد

الاحوزة العمرانية

قري الوادى الجديد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على عادة ليدى جاجا بعد حفلاتها " من الحمام الساقع للسخن"

تعرف على عادة ليدى جاجا بعد حفلاتها " من الحمام الساقع للسخن"

صندوق النقد: اقتصاد مصر حقق نموا 5.5%..وأكثر جاهزية لجذب الاستثمار

صندوق النقد: اقتصاد مصر حقق نموا 5.5%..وأكثر جاهزية لجذب الاستثمار

مدير صندوق النقد:مصر نجحت فى وضع شبكة حماية اجتماعية مع تنفيذ الإصلاح

مدير صندوق النقد:مصر نجحت فى وضع شبكة حماية اجتماعية مع تنفيذ الإصلاح

الكشف عن موقف تريزيجيه والمحمدى من المشاركة مع أستون فيلا ضد برايتون

الكشف عن موقف تريزيجيه والمحمدى من المشاركة مع أستون فيلا ضد برايتون

بول دانو يجسد الشخصية الشريرة في فيلم The Batman بعد اعتذار جوناه هيل

بول دانو يجسد الشخصية الشريرة في فيلم The Batman بعد اعتذار جوناه هيل

مسرحية "أهلا رمضان" على منصة WATCHiT.. نوفمبر المقبل

مسرحية "أهلا رمضان" على منصة WATCHiT.. نوفمبر المقبل

فيديو جراف.. أعظم 10 لاعبين فى تاريخ منتخب إسبانيا

فيديو جراف.. أعظم 10 لاعبين فى تاريخ منتخب إسبانيا

ارتفاع أعداد توابيت "خبيئة العساسيف" بالأقصر إلى 34 تابوتا ملونا

ارتفاع أعداد توابيت "خبيئة العساسيف" بالأقصر إلى 34 تابوتا ملونا

س وج.. كل ما تريد معرفته عن ودية الأهلي المحتملة أمام إنتر ميلان أو الريال

س وج.. كل ما تريد معرفته عن ودية الأهلي المحتملة أمام إنتر ميلان أو الريال

تجميد النشاط الكروى فى لبنان بسبب المظاهرات

تجميد النشاط الكروى فى لبنان بسبب المظاهرات

شاهد فى دقيقة.. الجار الخائن قتل طبيب الأسنان بالهرم على طريقة ريا وسكينة

شاهد فى دقيقة.. الجار الخائن قتل طبيب الأسنان بالهرم على طريقة ريا وسكينة

شاهد.. مي عمر بالملابس الإغريقية أثناء زيارتها لليونان بصحبة محمد سامى

شاهد.. مي عمر بالملابس الإغريقية أثناء زيارتها لليونان بصحبة محمد سامى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة