محافظ الوادى الجديد: استلام خرائط الأحوزة العمرانية للمدن والقرى بعد اعتمادها

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، عن وصول لوحات وخرائط حدود الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية لمدن وقرى المحافظة التي تحدد الحالات التي من خلالها يمكن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019.

وأكد الزملوط، أن المحافظة تعد ثاني محافظات الجمهورية التى تحصل على هذه الخرائط من الهيئة العامة للتخطيط العمرانى.

وأشارت المهندسة منى محمد مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة إلى أنه تم تسليم نسخة من اللوحات الخاصة بحدود الكتل السكنية المتاخمة للأحوز، لمراكز المدن لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكدت أنه تم اعتماد الحيز العمرانى لعدد 3 قرى وهم قريتي الأربعين الأولى والثانيه بمركز باريس، وقرية بئر 6 بمركز الفرافره، وبذلك يصل إجمالي عدد القرى التي تم اعتماد الحيز العمرانى لها على مستوى المحافظة ، 138 قريه من إجمالي 177 قرية.











