محافظ القليوبية: 123 ألف أسرة تستفيد من الغاز الطبيعى للمنازل

القليوبية - إبراهيم سالم

أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، أن المحافظة تقدم العديد من التسهيلات بشأن مشروع توصيل الغاز الطبيعي لأبناء المحافظة، وتتمثل في سرعة وسهولة التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية لتجهيز المحاضر الانضمامية اللازمة، إلى جانب احتساب قيمة أعمال رد الشيء لأصله على أساس عرض الحفر فقط.

وأضاف المحافظ لـ"اليوم السابع"، أنه يتم تذليل كل العقبات والمعوقات التى قد تحدث أثناء تنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أن عدد الأسر التي استفادت من مشروع توصيل الغاز الطبيعي في محافظة القليوبية في الفترة من 1 / 7 /2017 حتى 30/6/2019 بلغ، 123332 أسرة بالمحافظة خلال هذه الفترة.

وتابع المحافظ، أن الأوراق المطلوبة تتمثل في إحضار رقم الغاز الملصق على باب الشقة وإن لم يوجد إحضار الرقم المكتوب على باب العمار، وبطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية أثناء التعاقد بمدة لا تقل عن شهر، وصورة من عقد الملكية أو الإيجار للوحدة، وفى حالة وجود عقد إيجار يجب أن تكون مدته أكثر من عشر سنوات، وفاتورة كهرباء حديثة مدتها لا تقل عن 5 أشهر وبنفس العنوان المذكور بعقد الشقة، أو أصل فاتورة الشحن لعداد الكارت حديثة إضافة إلى أصل مقايسة العداد، أو تقديم فاتورة التليفون الأرضي بها استهلاك محلى ومخصصة لنفس الشقة وباسم العميل طالب التعاقد.

وتابع، أنه حالة عدم توافر أي من هذه المرافق يجوز التعامل بعقد التليفون الأرضي الحديث وفاتورة مدفوعة مقدمًا، وحالة عدم تطابق توقيع العميل على أوراق التعاقد وعقد الشقة يتم التعامل مع جميع الأوراق ببصمة الإبهام، وفى جميع حالات التعاقد يلزم وجود الشخص نفسه.