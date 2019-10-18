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محافظ الغربية يستقبل وزير الأوقاف زمفتى الجمهورية بديوان المحافظة

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 11:35 ص
محافظ الغربية يستقبل وزير الأوقاف زمفتى الجمهورية بديوان المحافظة محافظ الغربية يستقبل وزير الأوقاف
الغربية - محمد طارق

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استقبل اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، وزير الأوقاف والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية فى ديوان عام محافظة الغربية قبل التوجه إلى المسجد الأحمدى.

 

ومن المقرر أن يصلى وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية صلاة الجمعة، بمسجد السيد أحمد البدوى، وذلك فى ختام احتفالات الطرق الصوفية بمولد العارف بالله سيدى أحمد البدوى بمدينة طنطا .

 

الجدير بالذكر أن المولد بدأ يوم الجمعة الماضية وانتهى أمس وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل مديرية أمن الغربية وبتوجيهات اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، حيث شهدت مدينة طنطا استقبال آلاف الزائرين وتوفير كافة الخدمات لهم .

 

 


مولد السيد البدوى

وزير الاوقاف

محافظ الغربية

السيد البدوى

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