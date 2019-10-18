محافظ الدقهلية: لدينا 140 ألف مواطن يستفيدون من معاش "تكافل وكرامة"

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، أن أعداد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة، يزيد على 140 ألف مواطن ومواطنة من أبناء محافظة الدقهلية، ويعد هذا رقمًا كبيرًا خلال تلك الفترة، ويتم حاليًا دراسة حالات كثيرة بمديرية التضامن الاجتماعي، تمهيدًا لضمها بشرط استيفائهم الشروط، حتى يصل الدعم لمستحقيه.

وأوضح محافظ الدقهلية، أن من أكثر المناطق التي يصل لها هذا النوع من الدعم داخل المحافظة، هي مراكز ومدن المطرية وبلقاس، ويتم اختيار اشخاص من ذوى السمعة الجيدة لبحث الحالات، وبيان مدى حاجتهم للمعاش من عدمه، ويتم فلترة الحالات القديمة لبيان استحقاقهم من عدمه بواسطة أهل الثقة وباحثين اجتماعيين، فهو أحد برامج الوزارة.

وقال إن الهدف المباشر منه هو إطلاق مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي، لغير القادرين على الكسب، وهو من البرامج المهمة للغاية، التي يجب أن تتطور وتحظى باهتمام كبير، وعلى أعلى مستوى، فهو أحد وجوه التكافل الاجتماعي، الذي يحفظ لغير القادرين على كسب كبريائهم وكرامتهم، وخفض معدلات الأسر الواقعة تحت خط الفقر.