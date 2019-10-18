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محافظ البحيرة يوجه برفع كفاءة وإنتاجية زراعة القطن.. وجنى 6183 فدانا بالقرى

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 01:28 م
محافظ البحيرة يوجه برفع كفاءة وإنتاجية زراعة القطن.. وجنى 6183 فدانا بالقرى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة – فريق المحافظات

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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف عمل فرق الإرشاد الزراعى والمرور على كافة المساحات الإجمالية المنزرعة بالقطن هذا العام بزمام المحافظة.

 

وأشار المحافظ إلى حرص الدولة على رفع كفاءة وإنتاجية زراعة القطن بما يساهم في تلبية احتياجات الصناعة بأسعار مناسبة.

 

كما وجه المحافظ بزراعة أصناف القمح المقاومة للآفات الزراعية للحصول على أعلى إنتاجية بجودة عالية.

 

وفى هذا السياق أعلن المهندس محمد الزواوى، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أنه تم جنى 6183 فدان قطن حتى الان بكافة المراكز ، وحصاد 155952 فدان أرز و327761 فدان ذرة شامية كما تم الانتهاء من حصاد محاصيل عباد الشمس والفول السوداني والسمسم.

 

 وأشار إلى توافر تقاوى القمح من جميع الأصناف الموصي بزراعتها قبل موسم الزراعة بوقت كاف بالجمعيات الزراعية ومنافذ الإرشاد الزراعي بالمراكز وهى من شركات موثوق بها .

 

وأوضح وكيل وزارة الزراعة، أنه تم التركيز على الأصناف المقاومة للأصداء وعدم زراعة الأصناف التي أصيبت بالصدأ العام الماضي مع إرشاد المزارعين وحثهم على ضرورة الرش الوقائي للصدأ وكذلك رش مبيدات الحشائش للحفاظ على المحصول الاستراتيجي للقطن.

 

 


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زراعة البحيرة

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