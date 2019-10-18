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محافظ أسيوط: استلام مدرسة جديدة بعزبة دوس بديروط ضمن خطة تخفيض كثافة الطلاب

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 02:33 م
محافظ أسيوط: استلام مدرسة جديدة بعزبة دوس بديروط ضمن خطة تخفيض كثافة الطلاب المدرسة
أسيوط/ ضحا صالح - هيثم البدري

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قال اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط إنه تم الاستلام الابتدائي لمدرسة عزبة دوس للتعليم الأساسي بديروط، مؤكدا أن المحافظة شهدت طفرة كبيرة في مجال الأبنية التعليمية من خلال دعم وإضافة منشآت تعليمية جديدة لتقليل الكثافات الطلابية فى الفصول والتوسع في هذه الخدمة الحيوية تماشيًا مع جهود الدولة في توفير بيئه مناسبة لتعليم متميز تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030 في مجال التعليم الذي يعد الركيزة الأساسية في المجتمع.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن خطة المحافظة في مجال إحلال وتجديد وتوسعة وبناء مدارس جديدة تسير بشكل جيد لتخفيض الكثافات الطلابية في الفصول إلى حد مناسب إضافة إلى تغذية المناطق الأكثر احتياجًا وإلغاء تعدد الفترات "الصباحية والمسائية" في بعض المدارس بالإضافة إلى رفع نسبة القبول والاستيعاب والإتاحة بمرحلة رياض الأطفال.

وأوضح المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط إنه تم الاستلام الابتدائي لمدرسة عزبة دوس للتعليم الأساسي بديروط بطاقة ٩ فصول دراسية بخلاف غرف الإدارة والأنشطة والمكتبة والكمبيوتر والمدرسين ودورات المياه مع توفير غرفة للطبيب لافتًا إلى إنشاء المدرسة سيساهم في خفض الكثافات داخل الفصول بالمدارس المجاورة وهي أحد الأهداف الاستراتيجية لهيئة الأبنية التعليمية وفقًا لتوجيهات الحكومة منوهًا إنه تم تصميم المدرسة بالألوان الجاذبة وتزويدها بالسبورات الحديثة وتوفير طفايات الحريق بجميع الأدوار بالإضافة إلى خزانات المياه أعلى المبنى كما تم استبدال الزجاج العادى بالبولي غير القابل للكسر.

 

استلام مدرسة عزبة دوس بديروط (1)
استلام مدرسة عزبة دوس بديروط 

 

استلام مدرسة عزبة دوس بديروط (2)
استلام مدرسة عزبة دوس بديروط 

 

استلام مدرسة عزبة دوس بديروط (3)
استلام مدرسة عزبة دوس بديروط 

 

استلام مدرسة عزبة دوس بديروط (4)
استلام مدرسة عزبة دوس بديروط 

 

استلام مدرسة عزبة دوس بديروط (5)
استلام مدرسة عزبة دوس بديروط 

 


اسيوط

تعليم اسيوط

الابنية التعليمية

الكثافة الطلابية

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