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كيف يمكن أن يكون كورس التخسيس بديلا للعمليات الجراحية؟ الدكتورة دعاء سهيل توضح

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 05:00 م
كيف يمكن أن يكون كورس التخسيس بديلا للعمليات الجراحية؟ الدكتورة دعاء سهيل توضح الدكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل
تقرير خاص

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انتشرت في الآونة الأخيرة جراحات السمنة المتعددة والتي يجد بها مريض السمنة الحل الوحيد في إنقاص وزنه بعد فشله في عمل ريجيم، إلا أن الدكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل، وصاحبة مبادرة مصر بدون سمنة، واول من اسس فكرة التخسيس اون لاين، تؤكد إنه من الممكن لمريض السمنة ان ينقص 50 كيلو بدون ريجيم وبدون حرمان بواسطة كورس التخسيس الذي يجعله يتفادى مخاطر الجراحة.

واوضحت الدكتورة دعاء سهيل في حديثها لـ "اليوم السابع" إن تقديم كورس التخسيس المناسب لحالة المريض من اهم خطوات القضاء على السمنة التي تتبعها وذلك بعد تشخيص حالته وما يحتاجه هذا المريض حتى ينقص وزنه، مشيرة الي إن هناك الكثير من الحالات التي نجحت في انقاصهم اكثر من 50 كيلو .

كيف يمكن ان يكون كورس التخسيس بديلا للعمليات الجراحية؟
كيف يمكن ان يكون كورس التخسيس بديلا للعمليات الجراحية؟
 

واشارت الدكتور دعاء سهيل أن كورس التخسيس يمكنه تخسيس المريض أكثر من 50 كيلو بدون جراحة تماما وبالتالي نتفادى أي مخاطر قد تحدث نتيجة الجراحات، حيث يحتوي على مواد طبيعية وآمنة نتفادى من خلالها مشاكل الجراحة، ولا يتم حرمان المريض من الطعام بعكس العمليات الجراحية ، ويمارس المريض حياته الطبيعية دون الشعور باي الم.

واكدت انها ليست ضد العمليات الجراحية اذا كانت الحل الوحيد او الحل الاخير الذي يلجأ اليه المريض اذا فشلت جميع المحاولات في انقاص وزنه.

ولفتت ان متابعة الحالة متابعة دقيقة احد اسباب نجاح كورس التخسيس، لان طبيب التغذية هو الوحيد القادر على وصف كورس التخسيس المناسب للمريض لافته الي ان كورس التخسيس يتم تغيره كل شهر للمريض فهو غير ثابت، لأنني اخشى ان يحدث ثبات للوزن للمريض ففي هذه الحالة لابد ان يتناول مجموعة من الحوارق حتى لا يقف الحرق.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال السمنة والتغذية يمكنك الاطلاع على صفحة الدكتورة دعاء سهيل  عبر "فيس بوك":

 

الدكتورة  دعاء سهيل

https://www.facebook.com/Doaasohiel/

 

والموقع الإلكتروني للدكتورة دعاء سهيل :

https://doaasohiel.com/

 

للتواصل-دعاء-سهيل

للتواصل مع الفريق الصحفي المسئول عن إعداد المحتوى الطبي بخدمة دكتور اليوم السابع يرجى التواصل من خلال:

الواتس آب على الهاتف رقم: 01009253153

البريد الإلكتروني :medical@dworldf.com


الدكتورة دعاء سهيل

كورس التخسيس

التخسيس اون لاين

الدهون المتراكمة

عمليات جراحة السمنة

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