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قيس سعيد يدعو الشعب التونسى لاحترام المؤسسات الإعلامية والتمسك بقيم الحرية

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 04:12 م
قيس سعيد يدعو الشعب التونسى لاحترام المؤسسات الإعلامية والتمسك بقيم الحرية الرئيس التونسى المنتخب
تونس (أ ش أ)

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دعا الرئيس التونسى المنتخب قيس سعيد، مجددا إلى احترام المؤسسات الإعلامية، معربا عن يقينه بأن الشعب التونسى سيبهر العالم بسمو أخلاقه ووعيه.

وقال سعيد، فى تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة: "أنتم يا أبناء الشعب العظيم تقومون اليوم بثورة ثقافية غير مسبوقة يقف العالم كله تقديرا وإعجابا لكم، فلا تتركوا الفرصة لأحد لتشويهكم وواصلوا من أجل صنع تاريخ جديد لتونس قوامه مطالبكم المشروعة وتمسككم بالقيم النبيلة وأولها الحرية ونبل الأخلاق".

يذكر أن الرئيس قيس سعيد، فاز فى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التى جرت يوم الأحد الماضى، بعد حصوله على 72.71 % من أصوات الناخبين، وسيؤدى يوم الأربعاء القادم اليمين الدستورية خلال جلسة عامة بالبرلمان.

 

 


تونس

قيس سعيد

الرئيس التونسى

الرئيس التونسى المنتخب

رئيس تونس

الرئيس قيس سعيد

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