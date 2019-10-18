قتيل و7 جرحى جراء إطلاق نار فى ساحة النور بمدينة طرابلس اللبنانية

كتب أحمد عرفة

أكدت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، سقوط قتيل و7 جرحى جراء إطلاق نار فى ساحة النور في مدينة طرابلس اللبنانية.

وكانت قناة "العربية" أكدت فى خبر عاجل لها، إصابة شخص بإطلاق نار من عناصر مواكبة في مدينة طرابلس شمال لبنان.