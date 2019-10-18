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قتيل و7 جرحى جراء إطلاق نار فى ساحة النور بمدينة طرابلس اللبنانية

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 05:36 م
قتيل و7 جرحى جراء إطلاق نار فى ساحة النور بمدينة طرابلس اللبنانية لبنان
كتب أحمد عرفة

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أكدت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، سقوط قتيل و7 جرحى جراء إطلاق نار فى ساحة النور في مدينة طرابلس اللبنانية.

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وكانت قناة "العربية" أكدت فى خبر عاجل لها، إصابة شخص بإطلاق نار من عناصر مواكبة في مدينة طرابلس شمال لبنان.


لبنان

مظاهرات

قتيل

بيروت

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