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فيديو وصور.. 12 شائعة نفتها الحكومة أهمها الحصول على قرض من صندوق النقد

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 10:54 ص
فيديو وصور.. 12 شائعة نفتها الحكومة أهمها الحصول على قرض من صندوق النقد المركز الإعلامى لرئاسة مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الدورى لرصد الشائعات، 12 شائعة خلال الفترة من 11-18 أكتوبر الجارى. 
 
شائعات وحقائق (1)
 
 
وتضمنت الشائعات تسريح أعداد كبيرة من موظفى الجهاز الإدارى للدولة توفيراً للنفقات، واعتزام مصر الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولى يناير المقبل لتمويل برنامج إصلاح اقتصادى جديد، ووقف الحكومة استقبال طلبات التصالح فى مخالفات البناء، والحكومة تفرض ضريبة جديدة على السجائر والمشروبات الغازية لتمويل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.
 
شائعات وحقائق (2)
 
كما تضمنت الشائعات إلغاء الإعفاءات الجمركية فى قانون الجمارك الجديد وحذف مليون مواطن ضمن المرحلة الخامسة لتنقية البطاقات التموينية وتخفيض حصص الدقيق المدعم للمخابز، وفرض زيادات جديدة على أسعار كروت الشحن، وإصابة أسماك البلطى بالميكروبات والديدان نتيجة تغذيتها على مخلفات الدواجن والأعلاف الفاسدة داخل المزارع، وإلغاء وزارة الزراعة قطاع الإرشاد الزراعى بمختلف محافظات الجمهورية، واعتزام  وزارة الطيران المدنى بيع مستشفى "مصر للطيران" وبيع تذاكر القطارات من خلال شركات خاصة.
 
 
 
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شائعات وحقائق (4)
 
شائعات وحقائق (5)
 
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شائعات وحقائق (13)

 


تذاكر القطارات

مستشفى مصر للطيران

الهبز المدعم

حذف بطاقات التموين

كروت الشحن

زيادة الاسعار

موظفى الدولة

الارشاد الزراعى

السمك البلطى

اصابة الاسماك

الديدان والميكروبات

الشائعات

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