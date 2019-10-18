فيديو معلوماتى.. 12 معلومة عن مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين‪ ‬

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى استقبال بيانات الراغبين فى التقدم لمسابقة العقود المؤقتة لسد العجز فى المدارس، اليوم السابع يقدم أهم 12 معلومة عن المسابقة.
1 - التعاقد سيكون لمدة عام ويجدد لمدة 3 سنوات.
2 - التقديم إلكترونى على بوابة التوظيف الإلكترونية.
3 - التعاقد يتم على دفعات حسب احتياجات المدارس.
4 - توفير وسائل تواصل مع المتقدمين للرد على استفساراتهم.
- 5 لجميع المؤهلات التقدم فى المسابقة.
- 6 استلام العمل سيكون بداية نوفمبر المقبل.
- 7 الوزارة من تقوم بتوزيع المتعاقدين على المدارس.
- 8 التوزيع سيكون وفقا النطاق الجغرافى المتعاقد ومحل إقامته.
- 9 الحصول على شهادة icdl، شرط أساسى للتعاقد.
- 10 يجب تسجيل المعلم فى نقابة المهن التعليمية كشرط أساسى للتعاقد.
- 11 لن تعقد اختبارات للمتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة.
- 12التعاقد سيكون وفق قانون العمل مع إحدى الشركات التابعة للوزارة.
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