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فيديو معلوماتى.. 12 معلومة عن مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين‪ ‬

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 10:00 ص
فيديو معلوماتى.. 12 معلومة عن مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين‪ ‬ 12 معلومة عن مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين‪ ‬
كتب محمود طه حسين

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تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى استقبال بيانات الراغبين فى التقدم لمسابقة العقود المؤقتة لسد العجز فى المدارس، اليوم السابع يقدم أهم 12 معلومة عن المسابقة‪.‬
 
‪ ‬
 1 - ‬التعاقد سيكون لمدة عام ويجدد لمدة 3 سنوات‪.‬
 2 - التقديم إلكترونى على بوابة التوظيف الإلكترونية‪.‬
 3 - التعاقد يتم على دفعات حسب احتياجات المدارس‪.‬
4 - ‪ ‬توفير وسائل تواصل مع المتقدمين للرد على استفساراتهم‪.‬
‪ - 5 ‬لجميع المؤهلات التقدم فى المسابقة‪.‬
‪ - 6 ‬استلام العمل سيكون بداية نوفمبر المقبل‪.‬
 
جولة الرقابة الادارية ب دويقة تصوير محمود فخري محرر حازم عادل30-10-2017 (57)
 
‪ - 7 ‬الوزارة من تقوم بتوزيع المتعاقدين على المدارس‪.‬
‪ - 8 ‬التوزيع سيكون وفقا النطاق الجغرافى المتعاقد ومحل إقامته‪.‬
‪ - 9 ‬الحصول على شهادة‪ icdl‬، شرط أساسى للتعاقد‪.‬
‪ - 10 ‬يجب تسجيل المعلم فى نقابة المهن التعليمية كشرط أساسى للتعاقد‪.‬
 
اول ايام الدراسه للترم الثانى صلاح سعيد 13-2-2016 (1)
 
‪ - 11 ‬لن تعقد اختبارات للمتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة‪.‬
‪ - 12‬التعاقد سيكون وفق قانون العمل مع إحدى الشركات التابعة للوزارة‪.‬
‪ ‬

 


التربية والتعليم

مسابقة العقود المؤقتة

موعد مسابقة العقود المؤقتة

موقع وزارة التربية والتعليم

مسابقة وزارة التربية والتعليم

اليوم السابع بلس

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