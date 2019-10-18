فيديو معلوماتى.. 12 معلومة عن مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين‪ ‬

كتب محمود طه حسين

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى استقبال بيانات الراغبين فى التقدم لمسابقة العقود المؤقتة لسد العجز فى المدارس، اليوم السابع يقدم أهم 12 معلومة عن المسابقة‪.‬

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1 - ‬التعاقد سيكون لمدة عام ويجدد لمدة 3 سنوات‪.‬

2 - التقديم إلكترونى على بوابة التوظيف الإلكترونية‪.‬

3 - التعاقد يتم على دفعات حسب احتياجات المدارس‪.‬

4 - ‪ ‬توفير وسائل تواصل مع المتقدمين للرد على استفساراتهم‪.‬

‪ - 5 ‬لجميع المؤهلات التقدم فى المسابقة‪.‬

‪ - 6 ‬استلام العمل سيكون بداية نوفمبر المقبل‪.‬

‪ - 7 ‬الوزارة من تقوم بتوزيع المتعاقدين على المدارس‪.‬

‪ - 8 ‬التوزيع سيكون وفقا النطاق الجغرافى المتعاقد ومحل إقامته‪.‬

‪ - 9 ‬الحصول على شهادة‪ icdl‬، شرط أساسى للتعاقد‪.‬

‪ - 10 ‬يجب تسجيل المعلم فى نقابة المهن التعليمية كشرط أساسى للتعاقد‪.‬

‪ - 11 ‬لن تعقد اختبارات للمتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة‪.‬

‪ - 12‬التعاقد سيكون وفق قانون العمل مع إحدى الشركات التابعة للوزارة‪.‬

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